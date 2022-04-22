Михкельсон: война обязательно должна закончиться стратегическим поражением России

- Российские власти вчера объявили о принятом решении отозвать согласие на деятельность генконсульства Эстонии в Санкт-Петербурге и его канцелярии во Пскове. Также будут закрыты консульства Латвии и Литвы в России. Сотрудники этих представительств объявлены персонами нон грата. Для Эстонии такое решение было ожидаемым, после того, как были закрыты российские консульские учреждения в Тарту и Нарве. Может ли уровень дипотношений Эстонии и России ожидать еще большее понижение, вплоть, возможно, до закрытия посольств?
- На данный момент такой вариант выглядит маловероятным, но при этом мы же не знаем, как будут складываться события в Украине. Неизвестно, что будет вообще происходить с отношениями между Россией и Западом. Конечно, этот шаг со стороны МИДа РФ был ожидаем. Эстония, однако, была не единственной страной, которая недавно высылала российских дипломатов и закрывала российские консульские учреждения. После Бучи больше 20 стран мира выслали больше 400 российских дипломатов. Прежде всего, конечно, тех, кто занимался разведывательной деятельностью. Поэтому шаг, сделанный эстонскими властями в отношении российских консульств, был совершенно необходим, в том числе — и в смысле создания помех для России в ведении подрывной деятельности на эстонской территории.
- Законопроект о запрете враждебной символики прошел вчера заключительное третье чтение в Рийгикогу. Согласно закону, присоединение к агрессии иностранного государства считается преступлением. Также закон запрещает демонстрацию символики, связанной с агрессией. Это деяние наказывается крупным штрафом или арестом. Закон был утвержден в очень быстром темпе, потому что приближается 9 мая. Могут ли 9 мая в Эстонии возникнуть многочисленные поводы для применения этого закона, или, напротив, война в Украине — это тот фон, который, возможно, побудит людей вести себя в эту дату значительно спокойнее и терпимее даже в сравнении с предыдущими годами?
- Я приехал сейчас в вашу студию прямо из Палдиски, где встречался с педагогами Палдиской общей гимназии. Мы говорили с ними о том, что творится сейчас в Украине, что творится в России, почему ведется такая массированная война. Почему российские войска творят в Украине такое жестокое насилие. В этой гимназии учатся и эстонцы, и русские. Мои впечатления от этой встречи таковы, что в Эстонии преимущественно живут мудрые люди. Которые очень ценят возможность иметь спокойное, хорошее место для жизни. Трудно представить себе, до какой степени сейчас должен быть зомбирован человек, чтобы поддерживать геноцид в отношении народа Украины. Да, в соцсетях сейчас можно заметить ведущиеся жителями Эстонии в преддверии 9 мая очень жаркие «дебаты», но на улицах в то же самое время спокойно.
Я думаю, что этот новый закон — очень мудрый закон, который позволяет людям высказывать свое личное отношение к происходящему в Украине, но также и показывает грань, которую нельзя переходить. И этот закон дает эстонским правоохранительным органам возможность адекватно реагировать в тех случаях, когда становится на самом деле необходимо пресечь какие-то действия, открыто поддерживающие ведение Россией войны против Украины.
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