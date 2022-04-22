Студия Postimees: до каких пределов могут сузиться эстонско-российские дипотношения?

- Вчера Рийгикогу на дополнительном заседании выслушал речь руководителя делегации парламента Украины Елены Шуляк и единогласно принял заявление с осуждением военных преступлений России и геноцида в Украине. Как сказала Шуляк, такая классификация этих преступлений приведет к необратимому суду над виновными, начиная от исполнителей и заканчивая Владимиром Путиным лично. Представимо ли сейчас, что суд над Владимиром Путиным не будет заочным? Или речь идет скорее все-таки о «суде истории»?

- Вчера в Таллинне глава МИДа Германии Анналена Бербок отвергла упреки в адрес ФРГ в промедлении с поставками оружия, необходимого Украине для отражения атак России. Бербок решительно сказала, что для Германии нет табу по бронетехнике и другому вооружению, которое необходимо Киеву. Можно ли сказать, что Запад окончательно перестала заботить реакция Россия на снабжение Украины оружием?

- Законопроект о запрете враждебной символики прошел вчера заключительное третье чтение в Рийгикогу. Его поддержали 69 депутатов. Согласно закону, присоединение к агрессии иностранного государства считается преступлением. Также закон запрещает демонстрацию символики, связанной с агрессией. Это деяние наказывается крупным штрафом или арестом. Могут ли 9 мая в Эстонии возникнуть многочисленные поводы для применения этого закона? Или, напротив, война в Украине — это тот фон, который, возможно, побудит людей вести себя в эту дату значительно спокойнее и благоразумнее в сравнении с предыдущими годами?