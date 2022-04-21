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На главные государственные сайты Эстонии была совершена кибератака

Свен Рандлайд
На главные государственные сайты Эстонии была совершена кибератака
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Хакер. Иллюстративное фото.
Хакер. Иллюстративное фото. Фото: Sander Ilvest / Postimees

Сегодня вечером были совершены кибератаки на самые важные веб-сайты Эстонии, которые, к счастью, не оказали серьезного воздействия, сообщает Департамент государственной инфосистемы (RIA), пишет Postimees.

Сегодня с 16 часов отдел рассмотрения киберинцидентов (CERT-EE) обнаружил блокирующие атаки (DDoS) на правительственные сайты. Из-за этих атак на короткое время была нарушена работа ряда веб-сайтов, однако большого воздействия на работу этих сайтов атаки не оказали.

Целями атак были в числе прочих сайты eesti.ee, id.ee, politsei.ee, vm.ee, President.ee. Были предприняты попытки нарушить работу сайтов и других организаций, имеющих отношение к государству.

По словам руководителя CERT-EE Тыну Таммера, атаковавшие пытались блокировкой сайтов создавать неудобства. «Атаки и попытки атак не имели большого влияния — они временно нарушили возможность посещения некоторых порталов. Очевидно, хакеры хотели показать, как они могут повредить живущим здесь людям во время проведения в Эстонии международных киберучения Locked Shields. Но нынешние атаки имели малое влияние», — сказал Таммер.

Он добавил, что RIA продолжит контактировать с партнерами и следить за ситуацией, департамент при возникновении такой необходимости готов заниматься киберинцидентами. «Уникальная репутация Эстонии как электронного государства, сильные внешнеполитические позиции и четкое осуждение войны с Россией делают нас мишенью для кибератак. Мы учли это и готовы реагировать на события», — сказал Таммер.

RIA продолжит анализ кибератак и на основе своих выводов при необходимости предоставит актуальную информацию партнерам и общественности.

Недавно одобренный правительством дополнительный бюджет позволит RIA принимать меры по предотвращению подобных атак и уменьшению их влияния на правительственные веб-сайты.

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