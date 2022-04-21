Санкции ЕС за войну РФ против Украины: чего уже удалось достичь

Евросоюз ввел в отношении России беспрецедентные санкции за развязанную ей войну против Украины. Пока это не остановило Москву. А в самом ЕС продолжаются дискуссии о том, насколько эффективны уже введенные меры.

Более 600 западных компаний сократили бизнес в РФ

"Мы верим, что санкции работают, даже если им требуется время, чтобы достичь полного эффекта. И мы верим, что эти меры существенно повысили цену российской агрессии и создали ограничения для ее военных возможностей", - заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Люк Девинь. Он выступал в комитете Европарламента по иностранным делам, который 20 апреля провел слушания об эффективности санкций против России. В общей сложности в Европе ввели уже пять пакетов ограничений.

Говоря о конкретном влиянии санкций, Девинь привел мало деталей. Он упомянул слова председателя Счетной палаты РФ Алексея Кудрина, заявившего, что из-за санкций российской экономике "придется перестраиваться". Только на первый этап перестройки, по оценкам Кудрина, понадобится два года.

Кроме того, Девинь заявил, что уже больше 600 западных компаний решили свернуть или сократить свой бизнес в России - не только из-за санкций, но и потому что "они избрали путь морального осуждения" действий РФ.

Россия была готова к финансовым санкциям

Больше деталей привели сотрудники четырех генеральных директоратов Еврокомиссии (ЕК), тоже участвовавшие в слушаниях.

Самым мощным элементом первых пакетов санкций были финансовые ограничения, в частности замораживание международных резервов Банка России в странах ЕС и "большой семерки", а также отключение семи банков от системы обмена финансовыми сообщениями SWIFT.

Представитель гендиректората по вопросам финансовой стабильности Петер Грасман (Peter Grasmann) заявил, что эти санкции "оказали довольно сильное влияние на способность России финансировать себя". В пример он привел "кризис на российских финансовых рынках", из-за которого Центробанк и правительство РФ были вынуждены принимать "тяжелые" меры, чтобы "удержать финансовую систему на плаву".

После сильного падения в конце февраля и в марте курс рубля в апреле вернулся к уровню до полномасштабного вторжения России в Украину - около 85 рублей за евро. По словам Грасмана, обменный курс можно считать индикатором рынка только тогда, когда рынок работает. А если деньги не могут свободно двигаться, как сейчас в РФ, то обменный курс рубля "не очень полезен как индикатор наших мер", добавил чиновник.