В Евросоюзе убеждают, что санкции существенно ослабили возможности России финансировать войну против Украины. О каких достижениях санкций рапортуют в Брюсселе, рассказывает DW.
Санкции ЕС за войну РФ против Украины: чего уже удалось достичь
Евросоюз ввел в отношении России беспрецедентные санкции за развязанную ей войну против Украины. Пока это не остановило Москву. А в самом ЕС продолжаются дискуссии о том, насколько эффективны уже введенные меры.
Более 600 западных компаний сократили бизнес в РФ
"Мы верим, что санкции работают, даже если им требуется время, чтобы достичь полного эффекта. И мы верим, что эти меры существенно повысили цену российской агрессии и создали ограничения для ее военных возможностей", - заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Люк Девинь. Он выступал в комитете Европарламента по иностранным делам, который 20 апреля провел слушания об эффективности санкций против России. В общей сложности в Европе ввели уже пять пакетов ограничений.
Говоря о конкретном влиянии санкций, Девинь привел мало деталей. Он упомянул слова председателя Счетной палаты РФ Алексея Кудрина, заявившего, что из-за санкций российской экономике "придется перестраиваться". Только на первый этап перестройки, по оценкам Кудрина, понадобится два года.
Кроме того, Девинь заявил, что уже больше 600 западных компаний решили свернуть или сократить свой бизнес в России - не только из-за санкций, но и потому что "они избрали путь морального осуждения" действий РФ.
Россия была готова к финансовым санкциям
Больше деталей привели сотрудники четырех генеральных директоратов Еврокомиссии (ЕК), тоже участвовавшие в слушаниях.
Самым мощным элементом первых пакетов санкций были финансовые ограничения, в частности замораживание международных резервов Банка России в странах ЕС и "большой семерки", а также отключение семи банков от системы обмена финансовыми сообщениями SWIFT.
Представитель гендиректората по вопросам финансовой стабильности Петер Грасман (Peter Grasmann) заявил, что эти санкции "оказали довольно сильное влияние на способность России финансировать себя". В пример он привел "кризис на российских финансовых рынках", из-за которого Центробанк и правительство РФ были вынуждены принимать "тяжелые" меры, чтобы "удержать финансовую систему на плаву".
После сильного падения в конце февраля и в марте курс рубля в апреле вернулся к уровню до полномасштабного вторжения России в Украину - около 85 рублей за евро. По словам Грасмана, обменный курс можно считать индикатором рынка только тогда, когда рынок работает. А если деньги не могут свободно двигаться, как сейчас в РФ, то обменный курс рубля "не очень полезен как индикатор наших мер", добавил чиновник.
"Нанести вред России финансовыми санкциями было нетривиальной и непростой задачей. Россия была подготовлена", - отметил Петер Грасман. А именно: у нее были большие финансовые резервы и профицит счета текущих операций, а кроме того, Москва активно избавлялась от долларов США в своих торговых операциях и "практически полностью ушла с рынка международных резервов в Соединенных Штатах". "И все же мы нанесли им значительный вред", - добавил представитель ЕК, но конкретных цифр этого вреда не привел.
В ЕС ищут возможности конфискации российских денег
После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Евросоюз ввел персональные санкции против рекордного количества лиц. В списке теперь 1091 физическое и 80 юридических лиц. Их активы на территории ЕС замораживают. Впрочем, найти их имущество - сложная задача. Прежде всего это касается олигархов, которых, по данным Еврокомиссии, в списке более 30.
Для поиска активов подсанкционных россиян в ЕК создали рабочую группу "Замораживание и конфискация". 8 апреля она сообщила о замораживании почти 30 млрд евро активов. Сотрудник директората Еврокомиссии по вопросам юстиции и потребителей Петер Чонка новых цифр на слушаниях не назвал. Но он рассказал, что группа работает с банками, адвокатами, нотариусами и всеми, кто имеет дело с операциями с деньгами или собственностью. Ведь от них фактически зависит, будут ли заморожены российские активы.
В этой группе действуют три подгруппы. Первая занимается вопросами замораживания, вторая - расследованием возможных преступлений с целью конфискации имущества, а третья - созданием фонда, куда эти активы направят. По словам Чонки, самый сложный вопрос - как конфисковать эти активы. "Право на собственность уважается в ЕС", - подчеркнул он и добавил, что для конфискации нужен судебный приговор за совершение преступления. Среди примеров таких правонарушений он привел отмывание или присвоение денег либо же обход санкций.
ЕС создал систему мониторинга за российскими кораблями
Призывы к ЕС закрыть порты для российских судов звучат давно. В ответ в Брюсселе говорили, что это технически сложно. Но после резни в Буче все государства объединения согласились на него - хотя только для судов под российским флагом и с рядом исключений, например для транспортировки продуктов питания, лекарств, нефти, газа, ряда металлов. Разрешение на эти исключения национальные правительства предоставляют отдельно каждому кораблю для каждого захода в конкретный порт.
Европейские гавани закрыты для судов под флагом РФ с 17 апреля. Имплементацию такого шага представитель гендиректората ЕК по транспорту Магда Копчиньская назвала сложной. Для этого совместно с Европейским агентством по морской безопасности создали систему мониторинга за морским трафиком в водах ЕС и вблизи них. Копчиньская высказала уверенность, что эта система позволит предотвратить обход санкций.
Энергетика России - влияние санкций ЕС в будущем
Ключевым сектором для возможности РФ финансировать свои расходы является энергетика. Экспорт российских энергоносителей не трогали до пятого пакета санкций. И только после Бучи ввели запрет на поставки угля и другого твердого ископаемого топлива. Для России это будет чувствительно, потому что в Евросоюз шла четверть всего ее экспорта угля, отметил сотрудник гендиректората Еврокомиссии по энергетике Иво Шмидт. Правда, это эмбарго вступит в силу только с 10 августа.
Кроме того, Брюссель запретил поставки в РФ технологий для переработки нефти. Шмидт отметил, что последствия этих санкций тяжело предвидеть, ведь некоторые из европейских технологий можно заменить российскими или китайскими аналогами. Вместе с тем после запрета инвестиций в энергетику РФ кредитные агентства снизили рейтинги практически всех российских компаний этого сектора.
Представители Еврокомиссии отказались озвучивать детали готовящегося шестого пакета санкций. Впрочем, Шмидт подтвердил, что "нефть точно будет частью его".
Председатель комитета Европарламента по иностранных делам Дэвид Макаллистер так подытожил мнение большинства евродепутатов на слушаниях: "Мы верим, что санкции - это инструмент для того, чтобы побудить Россию прекратить ее жестокую агрессивную войну против Украины. Но по состоянию на сейчас мы должны сделать вывод, что они не достигли своей цели. Поэтому я призываю Еврокомиссию и Совет ЕС хорошо подумать, почему это так, и позаботиться, чтобы следующий пакет стал последним".