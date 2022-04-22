"Пока мы тут, Мариуполь - это Украина". Один из командиров "Азова" рассказал Би-би-си о защите "Азовстали"

Территория завода "Азовсталь" Фото: Getty Images

Точных данных о числе мирных жителей, которые остаются на территории завода, нет. Ранее мэр Мариуполя Вадим Бойченко говорил, что гражданских там может быть от 300 до 1000 человек. Паламар рассказал Би-би-си, что даже защищающие "Азовсталь" военные не знают, сколько там людей, поскольку "есть полностью уничтоженные помещения", куда они не могут добраться из-за постоянных обстрелов.

Как говорит представитель полка "Азов", эти люди находятся в подвальных помещениях, в каждом из которых "от 80 до 100 людей". "Там есть маленькие дети, трехмесячные дети есть, есть 14-летние. В одном из бункеров 17 детей и около 80 гражданских. Это женщины, это пожилые люди. Это мужчины, которым тоже не удалось уехать, - говорит Паламар. - По нашим подсчетам, это сотни гражданских. Но все, что мы можем для них сделать, мы делаем".

По словам заместителя командира "Азова", эти люди живут отдельно от военных, поскольку украинская армия не хочет подвергать их опасности. Паламар называет неправдой заявления российских властей о том, что "Азов" якобы использует людей в качестве живого щита. Он говорит, что защитники Мариуполя неоднократно призывали организовать эвакуацию из города мирного населения, однако подобные попытки каждый раз заканчивались неудачей.

Плашка Фото: BBC

"Пару дней назад, в тот момент, когда войска РФ заявляли об эвакуационном коридоре, я вам скажу, что в этот момент обстрелы не прекращались, - сказал Паламар. - И даже если бы люди рискнули, они попали бы под обстрелы. И погибли бы однозначно. Покинуть подвальные помещения у них нет возможности".

Россия же заявляет, что гуманитарные коридоры из Мариуполя постоянно открываются и обвиняет в срыве эвакуации украинскую сторону. "Гуманитарный коридор с территории "Азовстали" давно открыт, - написала в четверг в своем телеграм-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на просьбу украинских властей к мировым лидерам помочь эвакуации. - Вооруженные силы России об этом неоднократно заявляли. Мировые лидеры же могут помочь только одним - убедить всех находящихся на "Азовстали" им воспользоваться".

По словам Паламара, остающиеся на заводе мирные жители не верят российским властям и поэтому просят, чтобы эвакуацию из Мариуполя гарантировали третьи стороны. Представитель "Азова" считает, что такими гарантами могли бы выступить как международные организации, такие как Красный Крест, ООН и ОБСЕ, так и другие страны.