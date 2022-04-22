Министерство образования намерено отменить еженедельное экспресс-тестирование в школах

Это означает, что экспресс-тесты будут делать, если в школе возникнет очаг инфекции, большое число учащихся, которые близко контактировали с носителем вируса, или иная ситуация с повышенным риском инфекции, пишет Rus.ERR.

Перед возвращением в школу с каникул школьники все же должны будут сделать один экспресс-тест, чтобы случайно не занести в учебное заведение инфекцию, однако в дальнейшем решения о режиме тестирования каждая школа будет принимать самостоятельно.