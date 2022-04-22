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Министерство образования намерено отменить еженедельное экспресс-тестирование в школах

rus.postimees.ee
Министерство образования намерено отменить еженедельное экспресс-тестирование в школах
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Тест на коронавирус.
Тест на коронавирус. Фото: Dmitri Kotjuh

Министерство образования намерено отменить еженедельное экспресс-тестирование школьников на коронавирус после весенних каникул, а в дальнейшем тестирование предлагается проводить по мере необходимости

Это означает, что экспресс-тесты будут делать, если в школе возникнет очаг инфекции, большое число учащихся, которые близко контактировали с носителем вируса, или иная ситуация с повышенным риском инфекции, пишет Rus.ERR.

Перед возвращением в школу с каникул школьники все же должны будут сделать один экспресс-тест, чтобы случайно не занести в учебное заведение инфекцию, однако в дальнейшем решения о режиме тестирования каждая школа будет принимать самостоятельно.

По данным министерства, в школах достаточный запас экспресс-тестов до конца учебного года, но при этом у части тестов может к лету закончиться срок годности, поэтому учебным заведениям рекомендовано их раздать. Большинство тестов все же можно будет использовать и осенью, если снова возникнет потребность в регулярном тестировании.

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