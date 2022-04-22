Отепя не справляется с перераспределяемыми из Тарту беженцами

Например, примерно 500 человек направили в Отепя, где есть много туристических ферм и спортивных баз, в основном заполняемых в летний сезон, пишет ERR .

По словам местных властей, для самоуправления с населением 6500 человек принять такое количество беженцев не под силу: здесь просто нет достаточно постоянного жилья, мест в детских садах и школах, и социальных работников. В данный момент беженцы составляют 8% от населения волости.