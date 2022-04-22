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Отепя не справляется с перераспределяемыми из Тарту беженцами

rus.postimees.ee
Отепя не справляется с перераспределяемыми из Тарту беженцами
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Украинские беженцы.
Украинские беженцы. Фото: Leo Correa

Возможности Тарту размещать беженцев практически исчерпаны как на краткосрочной, так и на долгосрочной основе, в связи с чем людей начали перераспределять по другим самоуправлениям в Южной Эстонии.

Например, примерно 500 человек направили в Отепя, где есть много туристических ферм и спортивных баз, в основном заполняемых в летний сезон, пишет ERR.

По словам местных властей, для самоуправления с населением 6500 человек принять такое количество беженцев не под силу: здесь просто нет достаточно постоянного жилья, мест в детских садах и школах, и социальных работников. В данный момент беженцы составляют 8% от населения волости.

В Отепя считают, что государству нужен долгосрочный план по размещению беженцев.

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