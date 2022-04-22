Пт, 22.04.2022
Погода
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Otsing

Снова допинг. Российский чемпиона мира по биатлону принимал запрещенный препарат

rus.postimees.ee
Снова допинг. Российский чемпиона мира по биатлону принимал запрещенный препарат
Facebook LinkedIn OK Twitter
Алексей Волков.
Алексей Волков. Фото: Margus Ansu/pm/scanpix Baltics

Чемпион мира по биатлону 2017 года в эстафете Алексей Волков признан виновным в нарушении антидопинговых правил, сообщается на сайте независимого дисциплинарного органа Biathlon Integrity Unit (BIU), передает РИА Спорт

В марте 2013 года биатлонист использовал фенотерол, являющийся запрещенным веществом. Он заявил об употреблении беротека (содержащего фенотерол) в своей форме допинг-контроля, однако у Волкова не было терапевтического исключения.

"Две пробы, взятые у Волкова во время чемпионата России по биатлону 2013 года, проходившего 22-27 марта года в Увате, были отправлены в московскую антидопинговую лабораторию для тестирования. Она сообщила, что пробы дали отрицательный результат на запрещенные вещества. Однако записи в базе данных LIMS московской лаборатории показали, что оба образца действительно дали положительный результат при первоначальном тестировании на фенотерол, но (в нарушение международного стандарта WADA для лабораторий) процедура подтверждения не проводилась", - говорится в заявлении.

Результаты Волкова на чемпионате России 2013 года аннулированы. Также он дисквалифицирован на два года. В сезоне-2019/20 биатлонист завершил карьеру.

Ключевые слова
Наверх