Чемпион мира по биатлону 2017 года в эстафете Алексей Волков признан виновным в нарушении антидопинговых правил, сообщается на сайте независимого дисциплинарного органа Biathlon Integrity Unit (BIU), передает РИА Спорт.
Снова допинг. Российский чемпиона мира по биатлону принимал запрещенный препарат
В марте 2013 года биатлонист использовал фенотерол, являющийся запрещенным веществом. Он заявил об употреблении беротека (содержащего фенотерол) в своей форме допинг-контроля, однако у Волкова не было терапевтического исключения.
"Две пробы, взятые у Волкова во время чемпионата России по биатлону 2013 года, проходившего 22-27 марта года в Увате, были отправлены в московскую антидопинговую лабораторию для тестирования. Она сообщила, что пробы дали отрицательный результат на запрещенные вещества. Однако записи в базе данных LIMS московской лаборатории показали, что оба образца действительно дали положительный результат при первоначальном тестировании на фенотерол, но (в нарушение международного стандарта WADA для лабораторий) процедура подтверждения не проводилась", - говорится в заявлении.
Результаты Волкова на чемпионате России 2013 года аннулированы. Также он дисквалифицирован на два года. В сезоне-2019/20 биатлонист завершил карьеру.