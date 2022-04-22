Снова допинг. Российский чемпиона мира по биатлону принимал запрещенный препарат

В марте 2013 года биатлонист использовал фенотерол, являющийся запрещенным веществом. Он заявил об употреблении беротека (содержащего фенотерол) в своей форме допинг-контроля, однако у Волкова не было терапевтического исключения.

"Две пробы, взятые у Волкова во время чемпионата России по биатлону 2013 года, проходившего 22-27 марта года в Увате, были отправлены в московскую антидопинговую лабораторию для тестирования. Она сообщила, что пробы дали отрицательный результат на запрещенные вещества. Однако записи в базе данных LIMS московской лаборатории показали, что оба образца действительно дали положительный результат при первоначальном тестировании на фенотерол, но (в нарушение международного стандарта WADA для лабораторий) процедура подтверждения не проводилась", - говорится в заявлении.