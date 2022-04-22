NYT: следующие четыре недели боев в Украине будут решающими для всей Европы

Об этом The New York Times сообщил ряд американских высокопоставленных лиц на условиях анонимности.

По словам чиновников, если Россия сможет прорваться на восток, у Путина будет больше шансов дома представить свою так называемую "специальную военную операцию" как ограниченный успех и заявить, что он обеспечил защиту пророссийскому меньшинству Украины, пишет УНИАН.

Тогда он мог бы добиваться прекращения огня, но при этом имел бы смелость использовать Донбасс в качестве рычага давления в любых переговорах.

Но если украинские военные смогут остановить наступление России на Донбассе, говорят чиновники, перед российским президентом окажется жесткий выбор: направить больше боевой мощи на войну, которая может затянуться на годы, или всерьез вести переговоры на мирных переговорах.

По словам официальных лиц, первый вариант может означать полную национальную мобилизацию и является политически рискованным для главы Кремля.