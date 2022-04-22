Цены на квартиры без ремонта в спальных районах становятся шестизначными

Например, цены на двухкомнатные квартиры, нуждающиеся в ремонте, в таллиннских спальных районах уже приближаются к 100 000 евро, максимальные цены на отремонтированные – почти 120 000 евро. Если некоторое время назад разница в цене на аналогичные двухкомнатные квартиры, нуждающиеся в ремонте и реновации, в одном и том же районе составляла 30 000 евро, то сейчас она сократилась почти до 20 000 евро.

Ремонт становится дороже

Серьезный ремонт квартиры, как для перепродажи (так называемый флиппинг), так и для жизни в ней самого собственника, также становится все более дорогим, так как цены на строительство росли годами и продолжают расти.

Изменился и баланс между стоимостью материалов и оплаты работ. Если раньше доля заработной платы составляла 50% и материалов тоже 50%, то сегодня стоимость материалов составляет треть от общей стоимости работ.

Однако самой большой проблемой является нехватка рабочей силы. Случалось, когда работника перекупали или заведомо завышали зарплату.

Может пострадать качество

Если ремонтировать, то хорошо. Срок продажи плохо отремонтированной флип-квартиры может быть очень длительным. Квартира с хорошим ремонтом по-прежнему продается быстро, и покупатель готов за нее платить.

Так как прибыль снижается, страдает и качество ремонтных работ. Это - единичные случаи, но если цены продолжат расти, проблема может усугубиться.

Перспективы туманны

По прогнозам, цены будут продолжать расти. Речь идет и о ценах на стройматериалы, и на рабочую силу, и, следовательно, на квартиры. Эти предпосылки подкрепляются уменьшением количества новых квартир и их дальнейшим подорожанием. Поэтому заинтересованные в покупке обращают еще большее внимание на старые жилые помещения.

Например, в случае нуждающихся в ремонте квартир в Мустамяэ или Ыйсмяэ о попытке покупателя сбить цену часто не может быть и речи.