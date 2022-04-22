Время черемши: что необходимо знать, отправляясь в лес

«Черемша относится к охраняемым видам III категории и на северо-западе Эстонии встречается не везде, но в местах естественного произрастания может быть широко распространена. Умеренный сбор ее листьев в месте обильного произрастания вреда не принесет, поэтому черемшу можно собирать», – пояснила Марью Эрит, руководитель бюро охраны видов Департамента окружающей среды.

Однако для сохранения места произрастания черемши необходимо избегать обрыва слишком большого количества листьев с одного растения и вытаптывания растений. Там, где видны лишь несколько листьев черемши, охраняемое растение лучше оставить нетронутым.

При желании потреблять или продавать черемшу в больших количествах следует выращивать ее самостоятельно, поскольку продажа собранной в дикой природе черемши запрещена.

«Один из способов выращивания черемши – посадить растения, купленные в садоводческом центре, также разрешен сбор семян черемши в ее естественном месте обитания. Не разрешается по собственной инициативе пересаживать в природе черемшу или другие охраняемые виды растений из одного места в другое – для этого требуется разрешение Департамента окружающей среды», – отметила Марью Эрит.

При сборе листьев черемши нужно соблюдать осторожность, поскольку листья вкусной и полезной черемши очень похожи на молодые листья ядовитых растений – это ландыш и безвременник (колхикум). Черемшу легко отличить по специфическому запаху чеснока.