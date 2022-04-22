Время черемши: что необходимо знать, отправляясь в лес

Листья охраняемой черемши можно собирать в местах ее естественного произрастания для собственного потребления в разумных количествах. Покупка и продажа растений и листьев черемши допускается только в том случае, если она выращена на своем участке.
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«Черемша относится к охраняемым видам III категории и на северо-западе Эстонии встречается не везде, но в местах естественного произрастания может быть широко распространена. Умеренный сбор ее листьев в месте обильного произрастания вреда не принесет, поэтому черемшу можно собирать», – пояснила Марью Эрит, руководитель бюро охраны видов Департамента окружающей среды.
Однако для сохранения места произрастания черемши необходимо избегать обрыва слишком большого количества листьев с одного растения и вытаптывания растений. Там, где видны лишь несколько листьев черемши, охраняемое растение лучше оставить нетронутым.
При желании потреблять или продавать черемшу в больших количествах следует выращивать ее самостоятельно, поскольку продажа собранной в дикой природе черемши запрещена.
«Один из способов выращивания черемши – посадить растения, купленные в садоводческом центре, также разрешен сбор семян черемши в ее естественном месте обитания. Не разрешается по собственной инициативе пересаживать в природе черемшу или другие охраняемые виды растений из одного места в другое – для этого требуется разрешение Департамента окружающей среды», – отметила Марью Эрит.
При сборе листьев черемши нужно соблюдать осторожность, поскольку листья вкусной и полезной черемши очень похожи на молодые листья ядовитых растений – это ландыш и безвременник (колхикум). Черемшу легко отличить по специфическому запаху чеснока.
Закон об охране природы предусматривает денежный штраф в размере до 300 штрафных единиц (1200 евро) за нарушение природоохранных требований, установленных в отношении охраняемого природного объекта. Цель проверок и штрафов заключается не в наказании нарушителей, а в пресечении нарушений, удалении объявлений о продаже и прекращении продажи. Это важно для того, чтобы естественная среда произрастания охраняемых видов в нашей природе оставалась жизнеспособной.