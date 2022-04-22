Эксперт по недвижимости призывает не отказывать беженцам в аренде квартир

Член правления Pindi Kinnisvara Пеэп Сооман сказал, что самый большой спрос на съемные квартиры наблюдается в столице. «Если смотреть на распределение военных беженцев по районам, то это абсолютно логично. Прежде всего, днем с огнем ищут квартиры в спальных районах, поскольку для людей, вынужденных срочно уезжать из своей страны, стоимость такого съемного жилья была более доступной», – сказал он.

«Хотя в Эстонии украинцы никаких серьезных неприятностей не доставляют, многие арендодатели стали отказываться от предоставления размещения беженцам. В первые недели войны солидарность была гораздо выше, и люди скорее ощущали гордость, если могли помочь нуждающимся. Теперь же некоторые наймодатели сомневаются в платежеспособности беженцев, возникают проблемы с культурными различиями и даже с политическими взглядами семей, бежавших от войны», – отметил он.