Яани о запрете на въезд поддерживающим Путина артистам: будем выполнять роль стражей

По словам Яани, Министерство внутренних дел имеет возможность запретить приезд артиста в Эстонию: "Установка правительства - это общее сообщение для всех организаторов мероприятий и концертов, чтобы они не планировали в Эстонии концерты тех российских исполнителей, которые поддерживают режим Путина".

"Если все-таки организатор мероприятия хочет пригласить в Эстонию нежелательного артиста, Министерство внутренних дел будет запрещать въезд такого человека в Эстонию, исходя из данного конкретного случая. Мы будем выполнять здесь, скажем так, роль стражника, который контролирует выполнение сегодняшней установки правительства. Я верю, что население Эстонии поймет необходимость такого решения и будет готово ему следовать", - добавил Яани.