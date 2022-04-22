Благотворительный поединок в рамках турне "Матч за мир! Остановим войну!" прошел в городе Клуж-Напока и завершился безголевой ничьей, сообщает Unian.
Защитник киевского «Динамо» не сумел сдержать слез при вопросе о войне
Футболист Александр Караваев в общении с прессой поблагодарил всех румын за поддержку и за возможность сыграть этот поединок. Александр признался, что было очень непросто выйти на поле и отбегать матч, но это единственное, что он мог сделать для страны в такой ситуации: собрать средства для беженцев и пострадавших.
В конце своего общения с журналистами игроку сборной Украины предложили обратиться к соотечественникам, которые остались на родине и к тем, кто ее защищает от российских оккупантов.
"Большое спасибо, низкий поклон. Потому что они защищают нашу землю...", - начал Караваев, но из-за слез не договорил.
Модератор решил завершить пресс-конференцию на этом моменте.
29-летний Караваев является уроженцем Херсона. Он сыграл 40 матчей за национальную сборную Украины.