Защитник киевского «Динамо» не сумел сдержать слез при вопросе о войне

Футболист Александр Караваев в общении с прессой поблагодарил всех румын за поддержку и за возможность сыграть этот поединок. Александр признался, что было очень непросто выйти на поле и отбегать матч, но это единственное, что он мог сделать для страны в такой ситуации: собрать средства для беженцев и пострадавших.