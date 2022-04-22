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Мошенники взяли на имя мужчины с инвалидностью кредит на большую сумму

Kuuuurija
Мошенники взяли на имя мужчины с инвалидностью кредит на большую сумму
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Фото: Pilt videost

55-летний мужчина с инвалидностью стал жертвой телефонных мошенников: он передал им свои PIN-коды от приложения Smart-ID, что позволило злоумышленникам, взять на его имя кредит в размере 6500 евро, и теперь мужчина вынужден погашать его из собственного кармана. Об этом рассказывает программа Kuuuurija.

Жизнь Виталия, у которого минувшим летом была свадьба, перевернулась темным октябрьским днем прошлого года, когда в его кармане неожиданно зазвонил телефон.

"Я был на работе, и тут мне позвонили и сказали что на мое имя взят кредит. Я сказал, что у меня нет никаких кредитов".

Виталий был смущен и напуган неожиданным звонком. В тот момент он даже не заметил, что звонивший не сказал, из какого он банка.

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