Мошенники взяли на имя мужчины с инвалидностью кредит на большую сумму

Жизнь Виталия, у которого минувшим летом была свадьба, перевернулась темным октябрьским днем прошлого года, когда в его кармане неожиданно зазвонил телефон.

"Я был на работе, и тут мне позвонили и сказали что на мое имя взят кредит. Я сказал, что у меня нет никаких кредитов".