Таллиннский полицейский оркестр в ближайшее время даст несколько концертов

Руководитель Таллиннского полицейского оркестра Ингрид Пыльдоя отметила, что оркестр хорошо освоился в городской системе и работы по-прежнему хватает. «Благодарю коллег из департамента муниципальной полиции, которые очень тепло нас приняли и помогли нам освоиться, - сказала Пыльдоя и добавила, что до сих пор оркестр выступал в основном по приглашению. – Весной публика впервые сможет нас услышать 1 мая на открытии летнего сезона Таллиннского ботанического сада. Ждем всех ценителей музыки и любителей растений».

Следующий концерт Таллиннского полицейского оркестра «Дом, как люблю я тебя» состоится 3 мая в 19 часов в большом зале концертно-театрального дома Эстонской академии музыки и театра. Вместе с Таллиннским полицейским оркестром выступит мужской квинтет хора мальчиков Национальной оперы Эстония (дирижер Рийво Йыги). Выступление будет включать незабываемые песни легендарного мужского квартета Эстонского радио.

«В трудное время необходимо утешение для души, такая музыка помогает поддерживать настроение, - пояснила выбор репертуара Ингрид Пыльдоя. - Песни мужского квартета Эстонского радио нравятся людям любого возраста, это настоящий репертуар хорошего настроения. Слушая и исполняя эти композиции на лице непроизвольно появляется улыбка, и ноги начинают приплясывать».

Прозвучат композиции «Отдых в Вильянди», «Чудесный летний день», «Ромнатика», «Улица, на которой ты живешь» и другие. Билеты в продаже в сети Fienta (15, 12 евро).

В четверг, 5 мая, в 19 часов пройдет танцевальный вечер в культурном центре «Кая». Там выступит бэнд полицейского оркестра под руководством Сийма Аймла, солист Калле Сепп (цена билета 10 евро).

В воскресенье, 15 мая, оркестр выступит в рамках Дня Таллинна в 12 часов на Ратушной площади, а в 15 часов у девичьей башни Таллиннского городского музея выступит квинтет медных духовых инструментов оркестра.

Во вторник, 3 июня, на открытии Дней Старого города полицейский оркестр выступит с Lexsoul Dancemachine.

Выступления продолжатся до конца лета. Подробнее на странице оркестра в сети Facebook (на эстонском): Tallinna politseiorkester.