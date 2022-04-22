22 мая с 10 часов в Ласнамяэ в парке Паэ пройдет большая Весенняя ярмарка. Ассортимент продукции будет по-весеннему красочный.
В парке Паэ пройдет большая Весенняя ярмарка
В парке Паэ пройдет большая Весенняя ярмарка
«Большая ярмарка, которая впервые пройдет в парке Паэ – это отличная возможность хорошо провести весенний день с семьей. На ярмарке можно будет приобрести интересные и вкусные товары», – сказала старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко.
Гостей мероприятия ждут фермерские продукты, мёд, выпечка и другие свежие продукты. Также будет продаваться различная одежда, аксессуары и обувь для того, чтобы хорошо выглядеть этой весной.
На месте можно будет перекусить, а для детей будут организованы различные аттракционы.
Организацией ярмарки занимается Domino OÜ. Для регистрации в качестве торговца на ярмарке можно обратиться по телефону 529 2635 или написать письмо на laat@domino.ee.