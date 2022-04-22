В парке Паэ пройдет большая Весенняя ярмарка

«Большая ярмарка, которая впервые пройдет в парке Паэ – это отличная возможность хорошо провести весенний день с семьей. На ярмарке можно будет приобрести интересные и вкусные товары», – сказала старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

Гостей мероприятия ждут фермерские продукты, мёд, выпечка и другие свежие продукты. Также будет продаваться различная одежда, аксессуары и обувь для того, чтобы хорошо выглядеть этой весной.

На месте можно будет перекусить, а для детей будут организованы различные аттракционы.