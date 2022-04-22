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В парке Паэ пройдет большая Весенняя ярмарка

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В парке Паэ пройдет большая Весенняя ярмарка
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Парк Паэ.
Парк Паэ. Фото: Andres Haabu

22 мая с 10 часов в Ласнамяэ в парке Паэ пройдет большая Весенняя ярмарка. Ассортимент продукции будет по-весеннему красочный.

«Большая ярмарка, которая впервые пройдет в парке Паэ – это отличная возможность хорошо провести весенний день с семьей. На ярмарке можно будет приобрести интересные и вкусные товары», – сказала старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

Гостей мероприятия ждут фермерские продукты, мёд, выпечка и другие свежие продукты. Также будет продаваться различная одежда, аксессуары и обувь для того, чтобы хорошо выглядеть этой весной.

На месте можно будет перекусить, а для детей будут организованы различные аттракционы.

Организацией ярмарки занимается Domino OÜ. Для регистрации в качестве торговца на ярмарке можно обратиться по телефону 529 2635 или написать письмо на laat@domino.ee.

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