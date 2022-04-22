Фото ⟩ Морские яхты остались в прошлом, теперь они летают по воздуху и стоят в пустынях

Проект AirYacht рекламируется как экологически чистая альтернатива традиционным яхтам. Основное отличие этой яхты от других заключается в том, что на судне швейцарской конструкции нет двигателя. Ее опускают с дирижабля в подходящем месте, будь то залив или даже пустыня, и снова забирают, когда приходит время поменять место.

AirYacht. Фото: AirYacht / SWNS / Scanpix

AirYacht. Фото: AirYacht / SWNS / Scanpix

Транспортировку яхты осуществляет дирижабль длиной 200 метров, который может подниматься в высоту до 3000 метров. Яхта, которую он поднимает, имеет длину 60 метров и жилую площадь 750 квадратных метров. Поскольку судно транспортируется по воздуху, яхту можно разместить где угодно: на суше или на воде.

AirYacht. Фото: AirYacht / SWNS / Scanpix

AirYacht. Фото: AirYacht / SWNS / Scanpix