В Швейцарии разработали уникальную супер-яхту, которую можно превратить в жилой дом, а также транспортировать по всему миру, используя дирижабль, пишет Kodu.
Фото ⟩ Морские яхты остались в прошлом, теперь они летают по воздуху и стоят в пустынях
Проект AirYacht рекламируется как экологически чистая альтернатива традиционным яхтам. Основное отличие этой яхты от других заключается в том, что на судне швейцарской конструкции нет двигателя. Ее опускают с дирижабля в подходящем месте, будь то залив или даже пустыня, и снова забирают, когда приходит время поменять место.
Транспортировку яхты осуществляет дирижабль длиной 200 метров, который может подниматься в высоту до 3000 метров. Яхта, которую он поднимает, имеет длину 60 метров и жилую площадь 750 квадратных метров. Поскольку судно транспортируется по воздуху, яхту можно разместить где угодно: на суше или на воде.
Компания, создавшая концепцию AirYach и носящая то же название, объявила, что уже начала принимать заказы, а первые экземпляры должны быть изготовлены к 2026 году. Однако цена пока не сообщается. О производителе чудо-яхты можно узнать ЗДЕСЬ.