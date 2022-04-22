Михаил Ходорковский: "Путинский режим не переживет поражения в Украине"

"Путин уже воюет с НАТО"

- Би-би-си: Вы посетили Вашингтон всего несколько дней назад, говорили с американскими чиновниками, ознакомились с их последним пакетом помощи для Украины, включающим новое вооружение на 800 млн долларов, возможно, более тяжелое вооружение, но там нет ничего похожего на список, который хочет президент Зеленский: тяжелая артиллерия, истребители, все то, что он не получит. Поскольку вы говорили с американцами и европейскими лидерами, считаете ли вы, что они никогда не предоставят это вооружение, или, может быть, предоставят, но будет слишком поздно? Каково ваше послание им?

- Михаил Ходорковский: Я им говорю, что они до последнего времени все время опаздывали. Они все время делали тот шаг, который нужно было сделать на месяц раньше. Но сейчас ситуация начала потихонечку меняться. То есть мое ощущение, что то вооружение, которое сейчас предоставляется Украине, - это ровно то вооружение, которым именно сейчас Украина способна воспользоваться. Более того, Запад начал опережающим образом учить украинских военных использованию того нового вооружения, которое, может быть, сейчас не поступает, но будет поступать позже. Это тоже очень правильный и очень важный сигнал всем участникам этой схватки.

Мне кажется, что сейчас Запад осознал, перед каким выбором он стоит. Базовое то, что я говорю западным лидерам: "Руины здания в Мариуполе, а в его голове, и он об этом говорил много раз, он как раз воюет и с НАТО, и Соединенными Штатами, а вовсе не с какой-то там Украиной. И если в вашей голове для того, чтобы Путин сделал следующий шаг, перешел границу одной из европейских стран, Путину нужно сделать некое дополнительные усилия, то в его голове это уже произошло, он уже воюет с НАТО. И ваш выбор заключается в том, нанесете ли вы поражение Путину на территории Украины, или потом вам придется наносить это поражение ему, но уже на территории одной из стран НАТО". Вот в этом на самом деле выбор.

Фатальная ошибка Запада

- Би-би-си: Речь идет не только об оружии, не так ли? Дело также в огромных суммах денег, которые Запад, особенно европейцы, посылают России каждую неделю, каждый день, каждый месяц в году в виде платежей за нефть и газ. Сотни миллионов долларов каждый день. Почему эти нефтегазовые доходы России не были перекрыты?