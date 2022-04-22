Президент Союза биатлонистов: мы должны быть рады, что вообще получаем субсидии ЭОК

С 1 апреля финансовую субсидию категории С (то есть 1000 евро в месяц) получают из числа биатлонистов лишь Туули Томингас и Сусан Кюльм. Львиная доля эстонских биатлонистов, по мнению ЭОК, не находятся на достаточном уровне или не демонстрируют потенциала для того, чтобы выплачивать им ежемесячное пособие.

Эта новость возмутила многих членов сборной. Первой и резче всех отреагировала 26-летняя Регина Оя, которая пригрозила завершить карьеру.

«Если раньше я была уверена в продолжении своей карьеры, то теперь я не знаю, почему мне нужно взвешивать этот вопрос, поскольку Эстония – не уезд, не город – а ЭОК, выбил почву из-под ног», — написала она в своей социальной сети.