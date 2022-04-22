21 апреля Таллиннское горсобрание приняло решение об учреждении целевого фонда Tallinna Haigla Arendus с целью планирования, развития и организации медицинского городка Таллиннской больницы, а также создания комплексной больничной структуры.
Таллинн учредил целевой фонд для строительства медицинского городка
По словам председателя горсобрания Евгения Осиновского, строительство современного медицинского городка является одним из приоритетов города на ближайшие годы. «Создание отдельного целевого фонда – следующий этап сооружения Таллиннской больницы, что позволит городу в сотрудничестве с государством построить в ближайшее время больничный комплекс, предлагающий лучшую возможную медицинскую услугу не только жителям столицы, но и людям всей Эстонии», – сказал Осиновский.
Руководящим органом целевого фонда был утвержден совет, и при учреждении в совет было назначено четверо членов, которыми стали мэр Таллинна Михаил Кылварт, городской канцлер Кайри Вахер, председатель горсобрания Евгений Осиновский и руководитель из частного сектора Мартти Талгре. В соответствии с уставом в совет может входить от трех до девяти членов, из которых при назначении не более трех членов горуправа запрашивает предложение у Министерства социальных дел. Кроме того, членами правления фонда на пять лет назначены Свен Крууп, Эбе Нымм и Кайтис Вяэр.
Для покрытия связанных с началом работы фонда расходов город Таллинн передаст фонду в виде денежного взноса 1 200 000 евро. Средства для денежного взноса предусмотрены в бюджете города Таллинна на 2022 год.
Решением Таллиннского горсобрания в 2021 году была утверждена детальная планировка участков недвижимости Нарвское шоссе, 129 и 129b, а также окрестной зоны. В соответствии с детальной планировкой на недвижимости планируется строительство медицинского городка Таллиннской больницы. Для сооружения медицинского городка город Таллинн устанавливает право застройки в пользу Целевого фонда Tallinna Haigla Arendus. В прошлом году город Таллинн объявил и международный тендер на строительство Таллиннской больницы. Договор проектирования был заключен 11 ноября 2021 г.
Согласно программе развития, в Таллиннской больнице будет сосредоточено около 25% помощи врачей-специалистов в Эстонии, там будут оказывать услуги по всем специальностям, которые сейчас оказываются в Ляэне-Таллиннской и Ида-Таллиннской центральной больнице.