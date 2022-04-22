Вчера Рийгикогу стал первым парламентом после Верховной Рады признавшим действия России в Украине геноцидом против её народа. За заявление проголосовали 86 депутатов Рийгикогу, то есть все присутствующие в зале, сообщил Postimees.
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Только мнение Михаила Стальнухина о геноциде осталось не услышанным
Только мнение Михаила Стальнухина о геноциде осталось не услышанным
Заявление Рийгикогу, которым призвали и парламенты других стран признать происходящее в Украине геноцидом, сперва получило 84 подписей. Многие из неподписавшихся под заявлением позже всё же проголосовали за него.
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