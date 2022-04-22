Только мнение Михаила Стальнухина о геноциде осталось не услышанным

Заявление Рийгикогу, которым призвали и парламенты других стран признать происходящее в Украине геноцидом, сперва получило 84 подписей. Многие из неподписавшихся под заявлением позже всё же проголосовали за него.

Пять депутатов не подписались под заявлением и не были на месте во время голосования: Керт Кинго (ЭКРЕ), Кайдо Хёвельсон (ЦП), Ивари Падар (СДП), Маргит Сутроп (ПР) и Михаил Стальнухин (ЦП). У всех пятерых было обоснование, почему они не смогли выразить поддержку.