Вчера Рийгикогу стал первым парламентом после Верховной Рады признавшим действия России в Украине геноцидом против её народа. За заявление проголосовали 86 депутатов Рийгикогу, то есть все присутствовавшие в зале, сообщил Postimees.
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Только мнение Михаила Стальнухина о геноциде осталось неуслышанным
Только мнение Михаила Стальнухина о геноциде осталось неуслышанным
Заявление Рийгикогу, в котором признать происходящее в Украине геноцидом призвали и парламенты других стран, сперва получило 84 подписей. Многие из неподписавшихся под заявлением позже всё же проголосовали за него.
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