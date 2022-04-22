Инициирована петиция по переименованию в поддержку Украины улицы перед посольством РФ

Протяженность отрезка улицы у здания нр. 19 по улице Пикк составляет 22 метра, и если только этот участок будет переименован, традиционное название улицы Пикк сохранится.

«Переименование отрезка улицы перед российским посольством необходимо, потому что это подаст мощный сигнал сотрудникам посольства и Кремлю о том, что жители Таллинна и Таллиннская горуправа осуждают на всех уровня насилие, военные преступления и геноцид против украинского народа. Подобные шаги уже предприняли другие балтийские столицы, а также, например, Чехия и Албания», - сказал инициировавший петицию политолог Ханнес Нагель.

Народная инициатива адресована Таллиннской мэрии, поскольку именно город Таллинн правомочен решать этот вопрос. «Сейчас город решил создать площадь Украины в парке Лембиту. Это красивый жест, но он не выполняет цели — МИД Украины прямо просил переименовать отрезок улицы перед парадным входом в здание посольства России на Пикк, 19. Это направит ясный и понятный сигнал всем сотрудникам посольства, а в результате произойдут и имеющие практическое значение перемены, такие как указание на визитных карточках сотрудников посольства адреса "Свободной Украины, 1"», — отметил Нагель.

Ознакомиться с петицией и прокомментировать ее можно на портале rahvaalgatus.ee, текст инициативы доступен на эстонском, а вскоре появится и на русском и английском языках. Инициативу можно будет подписать с субботы 23 апреля, учитываться будут подписи лиц, официально зарегистрированных в городе Таллинн.

Подавать петицию в Таллиннскую мэрию можно, если она собрала не менее одного процента подписей жителей, имеющих право голоса в местном самоуправлении, т.е. Требуется примерно 4400 голосов. Количество собранных подписей можно будет увидеть на том же портале rahvaalgatus.ee.