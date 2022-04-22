Пт, 22.04.2022
Погода
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Otsing

В России назвали цели второй фазы войны против Украины

rus.postimees.ee
В России назвали цели второй фазы войны против Украины
Facebook LinkedIn OK Twitter
Comments
Российские военные.
Российские военные. Фото: Vitaly Nevar

Россия во время "второй фазы" войны против Украины планирует полностью оккупировать Донбасс и юг Украины. Об этом заявил замкомандующего войсками Центрального военного округа Рустам Миннекаев, пишет УНИАН.

По его словам, контроль над Донбассом позволит создать сухопутный коридор в оккупированный Крым и "воздействовать на жизненно важные объекты ВСУ".

Контроль над югом Украины даст России еще один выход в Приднестровье (оккупированная РФ часть Молдовы, - УНИАН), где якобы "отмечаются факты притеснения русскоязычного населения".

Ключевые слова
Наверх