Коронавирус подтвержден у 376 жителей Эстонии, скончались трое

По состоянию на утро 22 апреля в больницах находится 141 пациент с коронавирусом. Из них 61 человек нуждается в больничном лечении из-за тяжелого течения COVID-19, из них в свою очередь 37 человек, или 60,7% не были вакцинированы, а 24, или 39,3% прошли курс вакцинации.

В течение последних семи дней в расчете на 100 000 полностью вакцинированных жителей госпитализированы были в среднем 0,5 вакцинированных человека в день, а на 100 000 невакцинированных — в среднем 1,7 невакцинированных человека в день.

За сутки в больницах открыли 21 новую историю болезни, из которых в 12 случаях пациентам потребовалась госпитализация из-за симптомов COVID-19. В среднем за последние семь дней ежедневно госпитализировали 7,4 пациентов с симптомами COVID-19. Скончались три человека с коронавирусом, один не был вакцинирован: 58-летняя женщина, 64-летний мужчина и 85-летняя женщина.