Английскому снукеристу не разрешили разместить украинский флаг на жилетке на ЧМ

«Все согласятся, что, если человек поддерживает Украину, почему же не дать ему использовать флаг? Эта история мне очень близка. Мой дед — украинец, отец является выходцем оттуда. То, что происходит в Украине, очень печально. Я хотел разместить флаг на чемпионате мира, но мне сказали, что я не могу этого сделать. Мне бы разрешили, если бы я был украинцем. Во мне есть украинская кровь, но, видимо, этого недостаточно. Мне пришлось снять флаг с жилетки», — цитирует Лисовски Би-би-си.