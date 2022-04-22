Английский снукерист Джек Лисовски, пробившийся в 1/8 финала чемпионата мира, рассказал, что организаторы турнира, проходящего в Шеффилде (Англия), запретили ему разместить на жилетке флаг Украины, сообщает «Чемпионат».
Английскому снукеристу не разрешили разместить украинский флаг на жилетке на ЧМ
Спортсмен хотел выразить поддержку стране, его предки являются выходцами из Украины. Но организаторы сообщили 30-летнему снукеристу, что размещать можно лишь флаги своих стран.
«Все согласятся, что, если человек поддерживает Украину, почему же не дать ему использовать флаг? Эта история мне очень близка. Мой дед — украинец, отец является выходцем оттуда. То, что происходит в Украине, очень печально. Я хотел разместить флаг на чемпионате мира, но мне сказали, что я не могу этого сделать. Мне бы разрешили, если бы я был украинцем. Во мне есть украинская кровь, но, видимо, этого недостаточно. Мне пришлось снять флаг с жилетки», — цитирует Лисовски Би-би-си.
Соперником Лисовски по 1/8 финала будет австралиец Нил Робертсон. Англичанин уже пообещал, что в случае победы и выхода в четвертьфинал отпразднует успех с украинским флагом.