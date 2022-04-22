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INTERJÖÖR 2022 ⟩ Посетите выставку дизайна интерьера в Синем павильоне в реальном времени!

rus.postimees.ee
Посетите выставку дизайна интерьера в Синем павильоне в реальном времени!
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В выставочном центре открыта выставка-ярмарка Interjöör 2022. Снимок иллюстративный.
В выставочном центре открыта выставка-ярмарка Interjöör 2022. Снимок иллюстративный. Фото: Kristjan Teedema/POSTIMEES GRUPP

В этом году на ярмарке дизайна интерьера Interjöör 2022 можно побывать и виртуально. Если у вас нет времени туда идти, вы можете принять участие в крупнейшем мероприятии года в области дизайна интерьера, не отходя от компьютера, предлагает Kodu!

В ярмарке дизайна интерьера Interjöör 2022, проходящей в эти дни в Эстонском центре выставок и конференций, участвует более 130 компаний со всей Эстонии. У компаний-участников есть много приятных, недорогих и выгодных предложений для посетителей выставки. 

Ярмарка работает

22 апреля 11.00 – 18.00

23 апреля 10.00 – 18.00

24 апреля 11.00 – 16.00

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