В этом году на ярмарке дизайна интерьера Interjöör 2022 можно побывать и виртуально. Если у вас нет времени туда идти, вы можете принять участие в крупнейшем мероприятии года в области дизайна интерьера, не отходя от компьютера, предлагает Kodu!
INTERJÖÖR 2022 ⟩ Посетите выставку дизайна интерьера в Синем павильоне в реальном времени!
Посетите выставку дизайна интерьера в Синем павильоне в реальном времени!
В ярмарке дизайна интерьера Interjöör 2022, проходящей в эти дни в Эстонском центре выставок и конференций, участвует более 130 компаний со всей Эстонии. У компаний-участников есть много приятных, недорогих и выгодных предложений для посетителей выставки.
Ярмарка работает
22 апреля 11.00 – 18.00
23 апреля 10.00 – 18.00
24 апреля 11.00 – 16.00