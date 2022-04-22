INTERJÖÖR 2022 ⟩ Посетите выставку дизайна интерьера в Синем павильоне в реальном времени!

В этом году на ярмарке дизайна интерьера Interjöör 2022 можно побывать и виртуально. Если у вас нет времени туда идти, вы можете принять участие в крупнейшем мероприятии года в области дизайна интерьера, не отходя от компьютера, предлагает Kodu!