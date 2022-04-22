Eurostat: госдолг Эстонии остается одним из самых низких в ЕС

За год госдолг Эстонии в четвертом квартале прошлого года уменьшился на 0,9, а за квартал на 1,6 процентных пункта.

В четвертом квартале прошлого года в ЕС низким был также госдолг Люксембурга (24,4 процента) и Бельгии (25,1 процента), а высоким был госдолг Греции (193,3 процента), Италии (150,8 процента) и Португалии (127,4 процента).