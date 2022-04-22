Государственный долг Эстонии по состоянию на четвертый квартал прошлого года составлял 18 процентов ВВП и оставался одним из самых низких в ЕС, отмечает Eurostat.
Eurostat: госдолг Эстонии остается одним из самых низких в ЕС
Eurostat: госдолг Эстонии остается одним из самых низких в ЕС
За год госдолг Эстонии в четвертом квартале прошлого года уменьшился на 0,9, а за квартал на 1,6 процентных пункта.
В четвертом квартале прошлого года в ЕС низким был также госдолг Люксембурга (24,4 процента) и Бельгии (25,1 процента), а высоким был госдолг Греции (193,3 процента), Италии (150,8 процента) и Португалии (127,4 процента).
Государственный долг по отношению к ВВП в еврозоне на конец прошлого года составил в среднем 95,6 процента, что на 1,6 процентных пункта ниже, чем годом раньше. В целом по ЕС показатель сократился с 90 до 88,1 процента.