Легендарного боксера обвинили в изнасиловании бывшей сотрудницы

Как сообщает ESPN, девушка, ранее работающая в компании Casa Mexico, которая принадлежит Оскару, подала в Верховный суд Лос-Анджелеса заявление на мексиканца.

Экс-сотрудница в иске сообщила, что на одном из корпоративов она спала в номере отеля, когда туда вошел Оскар Де Ла Хойя. Она отбилась от него в тот вечер, хотя он пришел со спущенными штанами.

"Как пережившая это насилие, моя клиентка хочет, чтобы другие знали, что такое поведение неприемлемо и не имеет значения, кто вы. Мы будем добиваться справедливости от ее имени", - заявил адвокат девушки.

Оскар де ла Хойя также прокомментировал этот инцидент.

"В условиях 24-часового поступления новостей мы все чаще оказываемся в ситуации, когда злонамеренные и несправедливые обвинения интерпретируются как правда, без доказательств. Я уверен, что моя команда юристов решит этот вопрос и докажет мою невиновность", - заявил мексиканец.