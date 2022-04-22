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Россия подала заявку на проведение ЧЕ по конькобежному спорту 2026 года

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Россия подала заявку на проведение ЧЕ по конькобежному спорту 2026 года
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Камила Валиева, фанаты
Камила Валиева, фанаты Фото: Vladimir Gerdo

Союз конькобежцев России (СКР) подал заявку на проведение чемпионата Европы по конькобежному спорту 2026 года, сообщается на сайте Международного союза конькобежцев (ISU).

Турнир запланирован на 9-11 января 2026 года, передает РИА Спорт. СКР планирует провести соревнования в Коломне. Также российская сторона подала заявки на проведение юниорских чемпионатов мира по конькобежному спорту 2025 и 2026 годов и мирового первенства по шорт-треку.

В начале марта Международный союз конькобежцев (ISU) на фоне событий на Украине отстранил спортсменов из России от участия в соревнованиях под своей эгидой.

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