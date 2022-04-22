Союз конькобежцев России (СКР) подал заявку на проведение чемпионата Европы по конькобежному спорту 2026 года, сообщается на сайте Международного союза конькобежцев (ISU).
Россия подала заявку на проведение ЧЕ по конькобежному спорту 2026 года
Россия подала заявку на проведение ЧЕ по конькобежному спорту 2026 года
Турнир запланирован на 9-11 января 2026 года, передает РИА Спорт. СКР планирует провести соревнования в Коломне. Также российская сторона подала заявки на проведение юниорских чемпионатов мира по конькобежному спорту 2025 и 2026 годов и мирового первенства по шорт-треку.
В начале марта Международный союз конькобежцев (ISU) на фоне событий на Украине отстранил спортсменов из России от участия в соревнованиях под своей эгидой.