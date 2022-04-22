Россия подала заявку на проведение ЧЕ по конькобежному спорту 2026 года

Турнир запланирован на 9-11 января 2026 года, передает РИА Спорт. СКР планирует провести соревнования в Коломне. Также российская сторона подала заявки на проведение юниорских чемпионатов мира по конькобежному спорту 2025 и 2026 годов и мирового первенства по шорт-треку.