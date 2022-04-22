Сегодня в 14.00 в церкви Олевисте проводят в последний путь бывшего члена Рийгикогу Рейна Ратаса, скончаашегося в возрасте 83 лет.
ФОТО ⟩ Бывшего члена Рийгикогу Рейна Ратаса провожают в последний путь
Бывшего члена Рийгикогу Рейна Ратаса провожают в последний путь
В начале этой недели о смерти Рейна Ратса сообщил его сын - спикер Рийгикогу Юри Ратас.
Рейн Ратас был депутатом Рийгикогу в 2007-2011 гг. Ратас также был избран в парламент на выборах в Рийгикогу в 2015 году. В 2016 году он решил приостановить свои полномочия по состоянию здоровья. Осенью 2018 года он в итоге объявил о своей отставке.
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