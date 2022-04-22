Шольц: Германия не может позволить себе газовое эмбарго

"Речь идет о том, что мы хотим избежать драматического экономического кризиса, потери миллионов рабочих мест и фабрик, которые никогда больше не смогут открыться. Это имело бы серьезные последствия для нашей страны, для всей Европы и очень повредило бы возможности финансирования восстановления Украины", - сказал он.