Мухлеж Eesti Energia заставил Департамент конкуренции полностью пересмотреть свои взгляды

В 2020 году концерн Eesti Energia вывел из Elektrilevi почти всех сотрудников. Более 700 сотрудников перешли в другое предприятие Eesti Energia - Enefit Connect. В Elektrilevi осталось 30 сотрудников.

«Оператор распределительной системы должен иметь в своем распоряжении достаточные человеческие ресурсы, чтобы обеспечить свою независимость от материнской компании. Также необходим свободный выбор для закупки услуг, которые что предполагает проведение государственных тендеров на прозрачных условиях. Чрезмерная интеграция с материнской компанией создает риск, когда материнская компания играет очень сильную роль держателя инсайдерской информации», — написал генеральный директор Департамента конкуренции Мярт Отс год назад.