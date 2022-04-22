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Мухлеж Eesti Energia заставил Департамент конкуренции полностью пересмотреть свои взгляды

Андрус Карнау
Мухлеж Eesti Energia заставил Департамент конкуренции полностью пересмотреть свои взгляды
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Elektrilevi on liiga sõltuv Eesti Energiast, leiab konkurentsiamet.
Elektrilevi on liiga sõltuv Eesti Energiast, leiab konkurentsiamet. Фото: Liis Treimann

Департамент конкуренции рекомендует отделить сетевое предприятие Elektrilevi от концерна Eesti Energia, хотя еще год назад департамент придерживался противоположного мнения. Причиной изменения решения является отсутствие в Elektrilevi рабочей силы, пишет Postimees.

В 2020 году концерн Eesti Energia вывел из Elektrilevi почти всех сотрудников. Более 700 сотрудников перешли в другое предприятие Eesti Energia - Enefit Connect. В Elektrilevi осталось 30 сотрудников.

«Оператор распределительной системы должен иметь в своем распоряжении достаточные человеческие ресурсы, чтобы обеспечить свою независимость от материнской компании. Также необходим свободный выбор для закупки услуг, которые что предполагает проведение государственных тендеров на прозрачных условиях. Чрезмерная интеграция с материнской компанией создает риск, когда материнская компания играет очень сильную роль держателя инсайдерской информации», — написал генеральный директор Департамента конкуренции Мярт Отс год назад.

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