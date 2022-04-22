Департамент конкуренции рекомендует отделить сетевое предприятие Elektrilevi от концерна Eesti Energia, хотя еще год назад департамент придерживался противоположного мнения. Причиной изменения решения является отсутствие в Elektrilevi рабочей силы, пишет Postimees.
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Мухлеж Eesti Energia заставил Департамент конкуренции полностью пересмотреть свои взгляды
Мухлеж Eesti Energia заставил Департамент конкуренции полностью пересмотреть свои взгляды
В 2020 году концерн Eesti Energia вывел из Elektrilevi почти всех сотрудников. Более 700 сотрудников перешли в другое предприятие Eesti Energia - Enefit Connect. В Elektrilevi осталось 30 сотрудников.
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