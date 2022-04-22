ВИДЕО ⟩ Сидел, ссутулившись, и держался за стол. СМИ обратили внимание на неестественную позу Путина

Так, ряд украинских СМИ заметили, что Путин сидел ссутулившись, у него была напряженная поза, он странно двигал головой. Одной или сразу двумя руками он держался за стол, отмечает nv.ua .

Кроме того, высказываются предположения, что это видео могло быть смонтировано.

В ходе этого разговора Шойгу завил, что Мариуполь почти взят, а батальон "Азов" "надежно заблокированы на территории Азовстали". Министр предложил Путину штурмовать комбинат. Однако Путин якобы не поддержал эту идею и заявил, что "Азовсталь" нужно заблокировать "так, чтобы муха не пролетела".

Язык тела Путина и Шойгу: что рассказали невербальные жесты участников встречи

Украинский психолог и эксперт по невербальной коммуникации Валентин Ким проанализировал видеозапись встречи президента страны-агрессора Владимира Путина с министром обороны РФ Сергеем Шойгу.

Шойгу

Во время этого короткого разговора господин Шойгу сидел на краю кресла. Так садятся, либо когда очень спешат и некогда разводить беседы, либо когда испытывают давление со стороны авторитетной фигуры, сидящей напротив. В целом сдавленное туловище не производит впечатление подавленности от присутствующего напротив "авторитета".

Путин

Его поза была еще более неожиданной. Владимир Путин уже не первый раз сидит так, словно у него проблемы со спиной. Он то постоянно сползает с кресла, то пытается втиснуться в него. Соответственно, и такая посадка может свидетельствовать либо о неадекватной расслабленности, либо об ощутимом страхе, от которого тело пытается спастись, сжимаясь и вдавливаясь в кресло.

Дополнительный маркер самочувствия – жест правой рукой, которой Путин схватился за стол. В общем, такой жест может означать попытку "заземлиться", чувство неуверенности и попытку получить контакт с чем-то устойчивым.

Эти два проявления – вдавленное в кресло тело и рука, схватившаяся за стол, – вместе формируют впечатление переживаемого Путиным страха и неуверенности, желания избежать чего-нибудь неприятного.

На первый взгляд причина этого очевидна – необходимость прекратить штурм "Азовстали", особенно после категорического заявления Владимира Зеленского о невозможности дальнейших переговоров в случае уничтожения защитников Мариуполя. То есть, Путин вынужден идти на условия ультиматума своего противника. Понятна и посадка Шойгу в данном случае. Ему просто неприятно участвовать в таком позорном шаге, и он пытается закончить все быстрее, не затягивать время. Потому и присел на самый край кресла.