Полиция запретила пять публичных мероприятий в Таллинне: среди них акции 26 апреля и 9 мая

К 26 апреля полиции были поданы два уведомления о проведении двух общественных мероприятия на улицах Тынисмяэ и Татари и три уведомления о проведении публичных мероприятий 9 мая, два из них на территории кладбища на улице Фильтри и одно в виде шествия от улицы Одра до кладбища на улице Фильтри.

В предыдущие годы во всех этих местах на митингах использовались символы, которые теперь являются оправдывающими российскую агрессию в Украине, что может привести к конфликтам на этих мероприятиях.

Во избежание провокаций полиция воспользовалась предоставленным ей законом правом запретить проведение этих публичных акций. «Для предотвращения потенциальной опасности мы уделяем повышенное внимание таким мероприятиям, запрещая разжигание ненависти и публичные акции, на которых может быть использована символика агрессора, и мы будем реагировать на нарушения», — отметила Пыхьская префектура в социальных сетях.