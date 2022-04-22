Пыхьяская префектура запретила проведение как в годовщину Бронзовой ночи 26 апреля, так и 9 мая в общей сложности пять публичных собраний, которые могут разжигать ненависть и где может быть использована символика агрессора.
Полиция запретила пять публичных мероприятий в Таллинне: среди них акции 26 апреля и 9 мая
К 26 апреля полиции были поданы два уведомления о проведении двух общественных мероприятия на улицах Тынисмяэ и Татари и три уведомления о проведении публичных мероприятий 9 мая, два из них на территории кладбища на улице Фильтри и одно в виде шествия от улицы Одра до кладбища на улице Фильтри.
В предыдущие годы во всех этих местах на митингах использовались символы, которые теперь являются оправдывающими российскую агрессию в Украине, что может привести к конфликтам на этих мероприятиях.
Во избежание провокаций полиция воспользовалась предоставленным ей законом правом запретить проведение этих публичных акций. «Для предотвращения потенциальной опасности мы уделяем повышенное внимание таким мероприятиям, запрещая разжигание ненависти и публичные акции, на которых может быть использована символика агрессора, и мы будем реагировать на нарушения», — отметила Пыхьская префектура в социальных сетях.
Почтить память погибших во Второй мировой войне не запрещено, но это нельзя использовать для разжигания насилия и ненависти между людьми. Погибших можно почтить и 9 мая цветами и свечами на кладбище.