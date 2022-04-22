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Госучреждения составляют масштабный Covid-план на осень

rus.postimees.ee
Госучреждения составляют масштабный Covid-план на осень
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Тестирование на коронавирус.
Тестирование на коронавирус. Фото: Marko Saarm

Государственная канцелярия и Министерство социальных дел Эстонии готовят масштабный план действий, чтобы подготовиться к очередной волне коронавируса, которую ожидают осенью, сообщил Rus.Err.ее.

Консультирующий правительство по вопросам борьбы с коронавирусом научный совет в последние несколько недель занимался анализированием возможных сценариев на осень и готовит «стратегическую структуру» осеннего плана страны на осень, сказал руководитель научного совета Тойво Майметс.

Он отметил, что все крупные международные организации здравоохранения и страны Евросоюза считают, что коронавирус не пропал, и осенью ожидается следующая волна заболевания.

В прошлом году уровень инфицирования и потребность в стационарном лечении после весенней волны начали повышаться в августе. По словам Майметса, сейчас сложно прогнозировать, когда в Эстонии начнется новая волна, но есть надежда, что на подготовку к ней будет несколько месяцев.

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