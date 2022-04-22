Госучреждения составляют масштабный Covid-план на осень

Консультирующий правительство по вопросам борьбы с коронавирусом научный совет в последние несколько недель занимался анализированием возможных сценариев на осень и готовит «стратегическую структуру» осеннего плана страны на осень, сказал руководитель научного совета Тойво Майметс.

Он отметил, что все крупные международные организации здравоохранения и страны Евросоюза считают, что коронавирус не пропал, и осенью ожидается следующая волна заболевания.

В прошлом году уровень инфицирования и потребность в стационарном лечении после весенней волны начали повышаться в августе. По словам Майметса, сейчас сложно прогнозировать, когда в Эстонии начнется новая волна, но есть надежда, что на подготовку к ней будет несколько месяцев.