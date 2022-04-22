Красные флаги можно продавать, но ими нельзя провоцировать

Однако продажа такого рода символики по-прежнему разрешена, а на витринах магазинов можно видеть и красные флаги. Мест, где такой товар продается, в Таллинне очень много.

Купить связанные с темой Советского Союза вещи можно, например, на Ратушной площади в Таллинне. Естественно, невозможно скрыть и исторические жестокости, а в Таллинне, наряду с другим, имеется и выставка средневековых орудий пыток. Правда, у нас больше нет людей, которые хотели бы вернуть жизненный уклад 500-летней давности.

Полка в антикварном магазине на Ратушной площади в Таллинне. Фото: Erakogu

«Полиция запретила использование враждебной символики на общественных мероприятиях, чтобы исключить провокации. Продажа символики не ограничена, но ее нельзя использовать с целью провокации», - объяснила пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Леана Лойде.

Рынок Балтийского вокзала. Фото: Erakogu

С конца февраля до 20 апреля полиции сообщили о почти 180 случаях, связанных с враждебной символикой: «Эти символы использовались для провокаций и выражения поддержки стране-агрессору. Например, известные символы – „Z“ и георгиевские ленточки прикрепляли на машины или рисовали их на стенах и дверях домов».

Рынок Балтийского вокзала. Фото: Erakogu

В случае если использование символов тревожит других людей, и их определенно используют для выражения мнения, полиция будет вмешиваться: «Полиция возбудила два уголовных дела и начала 22 производства по проступку. Десять дел по проступку связаны с причинением имущественного ущерба, например, из-за нарисованных на стенах символов. Мы начали расследования и из-за использования георгиевских ленточек».