Пт, 22.04.2022
Погода
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Otsing

Красные флаги можно продавать, но ими нельзя провоцировать

rus.postimees.ee
Красные флаги можно продавать, но ими нельзя провоцировать
Facebook LinkedIn OK Twitter
Comments
Флаги на витрине магазина с Старом городе Таллинна.
Флаги на витрине магазина с Старом городе Таллинна. Фото: Erakogu

Полиция запрещает связанные с 9 мая общественные мероприятия и использующуюся на них военную символику, чтобы избежать провокаций. Но подобного рода товар все еще можно покупать, продавать, собирать и носить с собой. На собраниях запрещены, например, флаги Советского Союза и Российской Федерации, георгиевские ленточки и военная форма СССР, пишет Pоstimees.

Однако продажа такого рода символики по-прежнему разрешена, а на витринах магазинов можно видеть и красные флаги. Мест, где такой товар продается, в Таллинне очень много.

Купить связанные с темой Советского Союза вещи можно, например, на Ратушной площади в Таллинне. Естественно, невозможно скрыть и исторические жестокости, а в Таллинне, наряду с другим, имеется и выставка средневековых орудий пыток. Правда, у нас больше нет людей, которые хотели бы вернуть жизненный уклад 500-летней давности.

Полка в антикварном магазине на Ратушной площади в Таллинне.
Полка в антикварном магазине на Ратушной площади в Таллинне. Фото: Erakogu

«Полиция запретила использование враждебной символики на общественных мероприятиях, чтобы исключить провокации. Продажа символики не ограничена, но ее нельзя использовать с целью провокации», - объяснила пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Леана Лойде.

Рынок Балтийского вокзала.
Рынок Балтийского вокзала. Фото: Erakogu

С конца февраля до 20 апреля полиции сообщили о почти 180 случаях, связанных с враждебной символикой: «Эти символы использовались для провокаций и выражения поддержки стране-агрессору. Например, известные символы – „Z“ и георгиевские ленточки прикрепляли на машины или рисовали их на стенах и дверях домов».

Рынок Балтийского вокзала.
Рынок Балтийского вокзала. Фото: Erakogu

В случае если использование символов тревожит других людей, и их определенно используют для выражения мнения, полиция будет вмешиваться: «Полиция возбудила два уголовных дела и начала 22 производства по проступку. Десять дел по проступку связаны с причинением имущественного ущерба, например, из-за нарисованных на стенах символов. Мы начали расследования и из-за использования георгиевских ленточек».

Магазин в Таллинне.
Магазин в Таллинне. Фото: Erakogu
Ключевые слова
Наверх