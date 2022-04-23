Руководители Нарвского горсобрания сохранили места, под ударом мэр города

Попытка оппозиции городского собрания Нарвы выдвинуть вотум недоверия председателю Владимиру Жаворонкову и его заместителю Наталье Умаровой провалилась, так как не набралось необходимого для этого количества голосов, пишет Postimees.
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За оба предложения проголосовали 13 относящихся к стану оппозиции депутатов. Учитывая, что в собрании 31 член, получается, что не хватило трех голосов.
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