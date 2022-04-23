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Руководители Нарвского горсобрания сохранили места, под ударом мэр города

Маргус Мартин
, Postimees
Руководители Нарвского горсобрания сохранили места, под ударом мэр города
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Недоверие Владимиру Жаворонкову было объявлено потому, что его высказывания вызывали напряжение среди коллег.
Недоверие Владимиру Жаворонкову было объявлено потому, что его высказывания вызывали напряжение среди коллег. Фото: Ilja Smirnov/Põhjarannik

Попытка оппозиции городского собрания Нарвы выдвинуть вотум недоверия председателю Владимиру Жаворонкову и его заместителю Наталье Умаровой провалилась, так как не набралось необходимого для этого количества голосов, пишет Postimees.

За оба предложения проголосовали 13 относящихся к стану оппозиции депутатов. Учитывая, что в собрании 31 член, получается, что не хватило трех голосов.

Причиной недоверия к Жаворонкову была названа созданная им напряженность, а именно резкие высказывания в адрес коллег по собранию, что препятствует работе как собрания, так и горуправы. Также оппозиция упрекнула руководителя горсобрания в пренебрежении предложенными ими поправками при утверждении городского бюджета. В отношении Умаровой отметили, что она не соответствовала задачам заместителя председателя горсобрания.

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