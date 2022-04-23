Руководители Нарвского горсобрания сохранили места, под ударом мэр города

За оба предложения проголосовали 13 относящихся к стану оппозиции депутатов. Учитывая, что в собрании 31 член, получается, что не хватило трех голосов.

Причиной недоверия к Жаворонкову была названа созданная им напряженность, а именно резкие высказывания в адрес коллег по собранию, что препятствует работе как собрания, так и горуправы. Также оппозиция упрекнула руководителя горсобрания в пренебрежении предложенными ими поправками при утверждении городского бюджета. В отношении Умаровой отметили, что она не соответствовала задачам заместителя председателя горсобрания.