Курьез в эстонском интернет-магазине: товары есть, а цен нет и не будет

На рынок вышел интернет-магазин Promo Cash&Carry под названием e-Promo, но человек, зашедший в этот интернет-магазин, окажется в замешательстве, потому что ни на одном товаре нет цены.

Представитель магазина приводит этому странную причину: они продают товары только юридическим лицам. Только после заключения клиентского договора покупатель получит пароли для входа в интернет-магазин и просмотра цен. Заключение клиентского соглашения может занять до трех рабочих дней.

«У нас персональные цены для каждого покупателя, поэтому мы не можем показывать их вместе с товаром», — пояснила ассистент магазина-склада Promo Ольга Тоомикас.

На вопрос, как покупатель может решить, имеет ли смысл становиться их покупателем, если он не знает, сколько стоят их товары, Тоомикас предложила подъехать к ним в магазин и посмотреть цены на полках.

Ни один закон не требует публикации цен в интернет-магазине, если продажа осуществляется клиенту - юридическому лицу. При этом понятно, что такой клиент тоже хочет знать цену товара.

Аналогичный этап со своим интернет-магазином прошел и Конкурент Promo - Kaupmees & Ko, который после публикации цен избавился от большого количества запросов клиентов.

«Наш интернет-магазин отображает цены склада на Кивилинна, которые могут отличаться от цен на других складах, — сказала руководитель отдела электронного бизнеса Kaupmees & Ko Авели Риэль. — Это гораздо более прозрачно и конкретно, чем продукт без цены».

Опасаются ценового мониторинга конкурентов

Интернет-магазин Kaupmees существует уже семь лет, и в первый год работы у них не было цен, но последние шесть лет они показывали товары с ценой. По словам Риэль, это значительно вменьшило число обращений клиентов и дало им огромное преимущество за счет снижения рабочей нагрузки.

«Они боятся, что конкуренты будут следить за ценами, но это обманывает клиентов, — сказала Риэль. — Мы хотим быть прозрачными. Если цены видны, клиент может сравнить и решить, пойдет ли он в Kaupmees или в Promo. Наша цель – чтобы у клиента была возможность выбора».

Kaupmehes также практикует индивидуальный подход к клиентам-юрлицам, и цены рассчитываются на основе объемов. Клиент видит свою специальную цену после входа в систему.