Фаворит рынка недвижимости: земля под жилищное строительство

Профессиональный маклер и оценщик Pindi Kinnisvara на Сааремаа Элис Пихл сказала, что если в 2019 году в целом по Эстонии было куплено 2 420 земельных участков для жилищного строительства, то в 2020 году их было уже 3 033, а в прошлом году – целых 4 760 единиц.