В коронакризисный период, когда недвижимость стремительно раскупалась, с точки зрения роста активности, самыми лакомыми объектами неожиданно оказались земельные участки, предназначенные для строительства жилья. Их покупали в два раза больше, чем обычно.
Фаворит рынка недвижимости: земля под жилищное строительство
Профессиональный маклер и оценщик Pindi Kinnisvara на Сааремаа Элис Пихл сказала, что если в 2019 году в целом по Эстонии было куплено 2 420 земельных участков для жилищного строительства, то в 2020 году их было уже 3 033, а в прошлом году – целых 4 760 единиц.
«Инвестирование с точки зрения будущих перспектив, всеобщее вложение свободных денег, чему содействовала пенсионная реформа…», – перечислила Пихл некоторые причины, по которым рынок жилищной земли стал таким активным.
«И нынешний год обещает стать достаточно оживленным, хотя спад на рынке строительства может несколько притормозить размах», – сказала она.
Пихл добавила, что кроме жилищной земли значительно выросло число сделок купли-продажи сельскохозяйственных угодий – от совершенных в 2019 году 7 606 сделок до 10 346 сделок в прошлом году. «Многие из них, благодаря измененному порядку, можно также и застраивать на основании условий проектирования», – объяснила она.