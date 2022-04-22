Люди, оказавшиеся сегодня на Фильтри-теэ в Таллинне, могли заметить изрисованную вандалами стену батальона штаба и связи. На ней появились надписи на английском языке, одна из которых указывала на осуществленную на госсайты кибератаку.
Фото ⟩ Вандалы изрисовали стену батальона штаба и связи, полиция начала производство
Вандалы изрисовали стену батальона штаба и связи, полиция начала производство
На стене была сделана запись о том, что группировке удалось нарушить работу ряда веб-сайтов. Как ранее писал Postimees, в четверг вечером была организована кибератака на важнейшие интернет-страницы Эстонии.
«Стену городка на Фильтри-теэ изрисовали в ночь на четверг», - уточнила офицер связи командования войск киберзащиты Кристель Маасикметс, добавив, что соответствующее заявление было подано в полицию. «Сейчас еще стены чистят, скоро работы будут завершены», - добавила она.
Руководитель производственной службы Ида-Харьюского участка Пыхьяской префектуры Инна Тоатер подтвердила, что полиция в курсе акта вандализма: «Вчера на месте были полицейские, которые зафиксировали ситуацию. Мы начали производство о проступке», - сообщила она Postimees.
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