Фото ⟩ Вандалы изрисовали стену батальона штаба и связи, полиция начала производство

На стене была сделана запись о том, что группировке удалось нарушить работу ряда веб-сайтов. Как ранее писал Postimees, в четверг вечером была организована кибератака на важнейшие интернет-страницы Эстонии.

«Стену городка на Фильтри-теэ изрисовали в ночь на четверг», - уточнила офицер связи командования войск киберзащиты Кристель Маасикметс, добавив, что соответствующее заявление было подано в полицию. «Сейчас еще стены чистят, скоро работы будут завершены», - добавила она.