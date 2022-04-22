Продавец российской водки в Эстонии: часть прибыли идет на поддержку Украины

Например, бренд «Московская водка» и его владелец, международный производитель и импортер алкоголя Amber Beverage Group, поддерживают украинский народ тем, что выпускают на рынок во всех трех странах Балтии новый лимитированный продукт, прибыль от которого будет полностью передана на поддержку украинского народа.

На этикетке новой продукции есть сообщение, призывающее к миру и свободе. Прибыль от более чем 80 000 проданных бутылок будет передана благотворительной инициативе «Stand With Ukraine!».

Amber Distribution Estonia продолжает продавать произведенные в России товары, которые были закуплены до 24 февраля, то есть до начала войны, и, по словам компании, запасов может хватить еще на год, а то и дольше.

Когда началась война, розничные торговцы и многие дистрибьюторы вернули товар на склад компании — сейчас на складе лежат десятки тысяч товаров, которые невозможно вернуть производителю. Так как акциз за продукцию уплачен и уплачен, планов по уничтожению продукции нет.