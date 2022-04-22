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Таллинн на школьных каникулах предлагает разнообразную программу

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Таллинн на школьных каникулах предлагает разнообразную программу
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Школа.
Школа. Фото: Monkey Business Images/ Shutterstock

Во время начинающихся в понедельник школьных каникул для школьников разного возраста подготовлена интересная программа. Таллиннский департамент образования составил обзор мероприятий и лагерей, которые в течение недели можно будет посетить в городе.

«Небольшой отдых после напряженной учебной четверти необходим всему школьному коллективу. Особенно хорошо он подействует, если провести время интересно и приятно – так впоследствии будет что вспомнить. Таллиннские школы по интересам, молодежные центры, спортивные клубы, музеи и другие партнеры предлагают школьникам множество занятий на все каникулы. Представлены и городские лагеря, и мастер-классы, и бесплатные тренировки, и многое другое. В эти каникулы мероприятия предусмотрены и для детей из Украины, так что никто не останется в стороне», - сказал вице-мэр Таллинна Вадим Белобровцев.

На странице, специально созданной департаментом образования в сети Facebook, в описании рядом с каждым мероприятием указаны время и место проведения, информация о необходимости приобретения билетов, целевая группа, рабочий язык и дана ссылка на дополнительную информацию (чтобы увидеть информацию на русском, нужно открыть описание – за эстонским текстом следует текст на русском). Отдельно отмечены занятия, которые могут посетить дети и молодежь из Украины.

Программа очень разнообразна, она включает, например, представления театра на языке сету, тренировки по боксу, турниры по настольным играм, выставки и вечера общения специально для прибывших из Украины семей. В программе лагерей среди прочего городской лагерь центра PROTO, молодежный танцевальный городской лагерь клуба Sparta, детский лагерь Музея под открытым небом и технологический лагерь Школы технологий Таллиннского технического университета.

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