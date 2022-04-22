Разведка Эстонии: Кремль хочет продемонстрировать победоносность собственных войск

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Переброска подразделений вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ) на восток Украины продолжается.

21-го апреля на встрече президента Путина и министра обороны Шойгу прозвучало заявление об успешном окончании операции в Мариуполе и отказе российских войск от дальнейших попыток штурма остатков гарнизона в пользу пассивного удержания кольца блокады.

Судя по всему, это сообщение рассчитано на российскую публику. Таким образом российское руководство хочет продемонстрировать победоносность собственных войск. Практически наверняка смена тактики связана с необходимостью высвобождения дополнительных сил для наступления на востоке Украины, которое нацелено на разгром украинских войск.

В то же время стоит учитывать, что стоявшие в Мариуполе подразделения понесли потери и устали. Вероятно, они не отличаются высоким боевым духом. Для эффективного взаимодействия с другими войсками почти наверняка их следует перегруппировать. Судя по всему, в Мариуполе действовало около 12 батальонных тактических групп.

Харьковское направление (Восток)

Российские войска продолжили обстреливать Харьков и близлежащие населенные пункты. Вероятно, что в ближайшее время российские войска не станут предпринимать серьезных попыток продвижения в сторону Харькова.

Судя по всему, в районе Изюма российские войска вышли на административную границу Харьковской и Донецкой областей. Местность скорее выгодна обороняющейся стороне, поэтому вполне вероятно, что наступление ВС РФ на этом направлении затормозится.

Рубеж Донецк – Луганск

ВС РФ и подразделения так называемых народных республик атакуют на всем протяжении линии разграничения, существовавшей на момент до 24 февраля. Вероятно, что эти усилия нацелены на выявление позиций и поиск слабых мест в украинской обороне.

В Луганской области продолжаются бои в пригородах Северодонецка. Вероятнее всего, российские войска вошли и закрепились в Попасной, а также захватили город Волноваха в Донецкой области.

Насколько известно, авиаудары и обстрелы артиллерии не сломили сопротивление остатков гарнизона Мариуполя. В то же время командование ВС РФ не считает целесообразным тратить силы на полную зачистку промышленной зоны завода «Азовсталь», поскольку она бы повлекла неоправданные потери.

В тоже время, судя по всему, российские войска торопятся, поскольку защитники Мариуполя продержались значительно дольше, чем этого можно было бы ожидать. Предположительно, городские бои на этом не закончатся.

Южное направление

В прошедшие сутки значительных изменений не произошло. В районе Херсона и Николаева происходят локальные боестолкновения.