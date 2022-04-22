«Генподрядчики должны быть как хироманты»: В строительном секторе Эстонии царит неизвестность

«Я чувствую, что все строители и поставщики встревожены и напуганы. Они не осмеливаются ни делать предложения, ни принимать решения», - сказал член правления строительной компании Paide MEK Янек Лоху, приводя в качестве самого яркого примера доставку паркета, которая может достигать 4-6 месяцев, из-за чего составить график работ не представляется возможным.

Руководитель по строительству Hausers Grupp OÜ Тарви Юримаа также подтверждает, что прогнозировать что-либо невозможно: «Сейчас, конечно, можно заказать различные товары, однако когда придет время доставки, то поставщик скажет, что цена или сроки значительно изменились, и в худшем случае материал может и вовсе не прийти».