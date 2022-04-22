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«Генподрядчики должны быть как хироманты»: В строительном секторе Эстонии царит неизвестность

rus.postimees.ee
«Генподрядчики должны быть как хироманты»: В строительном секторе Эстонии царит неизвестность
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Tööinspektsioon käis kontrollimas, kui hästi on ehitusplatsidel täidetud ohutusnõuded. Kõik oli korras ainult üheksal ehitusplatsil. Endiselt on mureks kaitsekiivri kandmisest hoidumine.
Tööinspektsioon käis kontrollimas, kui hästi on ehitusplatsidel täidetud ohutusnõuded. Kõik oli korras ainult üheksal ehitusplatsil. Endiselt on mureks kaitsekiivri kandmisest hoidumine. Фото: Arvo Meeks

Девелоперы и строительные компании Эстонии единодушны: признаков стабилизации в строительной сфере не наблюдается, пишет портал DV.ee, уточняя, что обеспокоенность по-прежнему вызывают цены, трудности с поставками и рабочей силой, а также субподрядчики, на деятельность которых повлиял рост цен.

«Я чувствую, что все строители и поставщики встревожены и напуганы. Они не осмеливаются ни делать предложения, ни принимать решения», - сказал член правления строительной компании Paide MEK Янек Лоху, приводя в качестве самого яркого примера доставку паркета, которая может достигать 4-6 месяцев, из-за чего составить график работ не представляется возможным.

Руководитель по строительству Hausers Grupp OÜ Тарви Юримаа также подтверждает, что прогнозировать что-либо невозможно: «Сейчас, конечно, можно заказать различные товары, однако когда придет время доставки, то поставщик скажет, что цена или сроки значительно изменились, и в худшем случае материал может и вовсе не прийти».

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