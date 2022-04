Предприятие Tallinna Soojus возглавит Калле Кландорф

В выборную комиссию члена правления предприятия Tallinna Soojus входили городской канцлер Кайри Вахер, член правления Tallinna Soojus Энн Тонка, городской директор по персоналу Вильве Райк, председатель совета AS Utilitas Tallinn Прийду Нымм и, в качестве внешнего эксперта, генеральный директор департамента окружающей среды Райнер Вакра.

Предприятие Tallinna Soojus принадлежит городу. В 2021 году оборот Tallinna Soojus составлял 3,15 миллиона евро, прибыль за хозяйственный год составляла 2,24 миллиона евро. Нераспределенная прибыль прошлых лет составляет 19,82 миллиона евро. С 2001 года имущество AS Tallinna Soojus арендовано предприятием AS Utilitas Tallinn, которое обеспечивает функционирование сети теплофикации Таллинна, ее обновление и развитие современных решений. Задачей AS Tallinna Soojus является отслеживание исполнения указанных в договоре обязательств и в сотрудничестве с экспертами разработка программы развития сетей теплофикации города.