Устаревший климатический отчет вызвал недоумение в Eesti Energia

Согласно основному документу климатической политики, принятому Рийгикогу в 2017 году, Эстония должна сократить выбросы парниковых газов на 70% к 2030 году и почти на 80% к 2050 году по сравнению с 1990 годом.

Эстония составляет прогнозы выбросов парниковых газов каждые два года. Хотя по приблизительным и неподтвержденным данным, общие выбросы парниковых газов в 2020 году уже сократились на 72 процента, результаты прогнозов, cоставленных в марте 2021 года, показывают, что Эстония немного отстает от достижения национальных целей по сокращению выбросов как с помощью существующих, так и планируемых мер.

Поэтому Министерство окружающей среды видит необходимость в дополнительных мерах по обеспечению соответствия запланированных мероприятий поставленным задачам.

«С мерами, которые были запланированы до сих пор, мы не достигнем новых целей, поэтому Рийгикогу уже планирует в этом году обновить основы климатической политики Эстонии», — прокомментировал в пресс-релизе министр окружающей среды Эрки Сависаар.

Eesti Energia удивлена

На этой неделе письмо Сависаару отправил руководитель Eesti Energia Хандо Суттер, который случайно узнал о составленном в министерстве отчете через Эстонскую ассоциацию химической промышленности.

Суттер отметил, что установки, принадлежащие Eesti Energia, исторически были основными источниками выбросов парниковых газов. «Однако в последние годы выбросы парниковых газов от установок, принадлежащих Eesti Energia, значительно сократились по разным причинам, и, исходя из стратегии предприятия, мы ожидаем значительного сокращения в перспективе 2030 и 2050 годов», — отметил Суттер. Поэтому у Eesti Energia возникли сомнения в прогнозах министерства.

На 2030 году анализ приписывает производству электроэнергии и тепла почти 5 миллионов тонн выбросов CO2. Однако, по словам Суттера, это нельзя считать верным, исходя только из стратегии Eesti Energia, поскольку компания планирует отказаться от использования горючего сланца для производства электроэнергии не позднее 2030 года и значительно сократить выбросы CO2, связанные со сжиганием полукоксового газа. В письме Суттер выразил уверенность в том, что у Эстонии не будет проблем с выполнением цели по сокращению выбросов парниковых газов к 2030 году.

Компания также не понимает, почему к 2050 году выбросы CO2, связанные с производством электроэнергии и тепла, должны составять 2,2 миллиона тонн, хотя Eesti Energia намерена к 2045 году сделать свою производственную деятельность нейтральной с точки зрения выбросов углерода.

В своем письме Суттер также пожаловался на то, что отчет был представлен на утверждение другим министерствам, но не основным источникам выбросов парниковых газов или их представительным организациям. «При разработке возможных политических мер мы настоятельно рекомендуем вам проконсультироваться с соответствующими секторами, чтобы обеспечить реализацию наилучших мер с точки зрения затрат и выгод».