Согласно недавнему прогнозу эмиссии парниковых газов, Эстония не справляется с достижением своих климатических целей на 2030 и 2050 годы, поэтому Министерство окружающей среды увидело необходимость в «дополнительных мерах». Выводы министерства вызвали удивление в Eesti Energia, пишет Postimees.
Устаревший климатический отчет вызвал недоумение в Eesti Energia
Согласно основному документу климатической политики, принятому Рийгикогу в 2017 году, Эстония должна сократить выбросы парниковых газов на 70% к 2030 году и почти на 80% к 2050 году по сравнению с 1990 годом.
Эстония составляет прогнозы выбросов парниковых газов каждые два года. Хотя по приблизительным и неподтвержденным данным, общие выбросы парниковых газов в 2020 году уже сократились на 72 процента, результаты прогнозов, cоставленных в марте 2021 года, показывают, что Эстония немного отстает от достижения национальных целей по сокращению выбросов как с помощью существующих, так и планируемых мер.
Поэтому Министерство окружающей среды видит необходимость в дополнительных мерах по обеспечению соответствия запланированных мероприятий поставленным задачам.
«С мерами, которые были запланированы до сих пор, мы не достигнем новых целей, поэтому Рийгикогу уже планирует в этом году обновить основы климатической политики Эстонии», — прокомментировал в пресс-релизе министр окружающей среды Эрки Сависаар.
Eesti Energia удивлена
На этой неделе письмо Сависаару отправил руководитель Eesti Energia Хандо Суттер, который случайно узнал о составленном в министерстве отчете через Эстонскую ассоциацию химической промышленности.
Суттер отметил, что установки, принадлежащие Eesti Energia, исторически были основными источниками выбросов парниковых газов. «Однако в последние годы выбросы парниковых газов от установок, принадлежащих Eesti Energia, значительно сократились по разным причинам, и, исходя из стратегии предприятия, мы ожидаем значительного сокращения в перспективе 2030 и 2050 годов», — отметил Суттер. Поэтому у Eesti Energia возникли сомнения в прогнозах министерства.
На 2030 году анализ приписывает производству электроэнергии и тепла почти 5 миллионов тонн выбросов CO2. Однако, по словам Суттера, это нельзя считать верным, исходя только из стратегии Eesti Energia, поскольку компания планирует отказаться от использования горючего сланца для производства электроэнергии не позднее 2030 года и значительно сократить выбросы CO2, связанные со сжиганием полукоксового газа. В письме Суттер выразил уверенность в том, что у Эстонии не будет проблем с выполнением цели по сокращению выбросов парниковых газов к 2030 году.
Компания также не понимает, почему к 2050 году выбросы CO2, связанные с производством электроэнергии и тепла, должны составять 2,2 миллиона тонн, хотя Eesti Energia намерена к 2045 году сделать свою производственную деятельность нейтральной с точки зрения выбросов углерода.
В своем письме Суттер также пожаловался на то, что отчет был представлен на утверждение другим министерствам, но не основным источникам выбросов парниковых газов или их представительным организациям. «При разработке возможных политических мер мы настоятельно рекомендуем вам проконсультироваться с соответствующими секторами, чтобы обеспечить реализацию наилучших мер с точки зрения затрат и выгод».
В комментарии для Postimees пресс-секретарь Eesti Energia Прийт Лутс подчеркнул, что компания напрямую не обвиняет министерство. «Поскольку планируется начать обсуждение мер политики на основе доклада, подготовленного министерством, мы посчитали необходимым сообщить министерству, что, по нашему мнению, прогнозы по производству электроэнергии и тепла уже не актуальны и должны быть приняты во внимание при разработке возможных мер", - отметил Лутс.
Если Eesti Energia не видит необходимости в дополнительных мерах для секторов, участвующих в торговле квотами на выбросы в ЕС, в отношении секторов, не входящих в торговлю квотами на выбросы, такая необходимость, по словам Лутса, видимо, имеется.
Министерство окружающей среды: планы Eesti Energia были составлены слишком поздно
Главный специалист отдела климата Министерства окружающей среды Кристийна Йоон сказала в комментарии Postimees, что прогнозы основаны на данных, полученных от причастных министерств и предприятий, но планы действий Eesti Energia не были выполнены.
Параметры прогнозов на 2021 год были составлены уже в 2020 году. «Eesti Energia объявила о своей стратегии по достижению климатической нейтральности к 2045 году в июне 2021 года. На нее еще нельзя было опираться в предыдущих прогнозах, но отчет о мерах и прогнозах, представленный в Европейскую комиссию в 2023 году, уже может ее учесть», — отметила Йоон.
В этом году следующий отчет о мерах и прогнозах будет представлен Европейской комиссии в марте 2023 года. На сегодняшний день налажен контакт со всеми соответствующими министерствами и компании. 13 января этого года отдел наружного воздуха Министерства окружающей среды также направил в Eesti Energia информационный запрос, крайний срок ответа на который истек 28 февраля. Пока от Eesti Energia не поступало ответа. Параметры энергетического сектора, использованные в прогнозах, будут подтверждены до 27 мая текущего года.
Йоон добавляет «Прогноз по выбросам, который должен быть завершен в начале 2023 года, безусловно, послужит хорошей основой для определения дополнительных мер, необходимых для достижения климатических целей как на 2030, так и на 2050 год».
Министерство окружающей среды согласно с тем, что выбросы от энергетического сектора Эстонии, особенно от сланцевой энергетики, за последние годы значительно сократились.
Eesti Energia приняла к сведению разъяснение министерства. Тем не менее, они считают, что в будущем было бы разумно включить в этот отчет ключевые отрасли промышленности.