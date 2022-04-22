На Владимира Кара-Мурзу завели уголовное дело о «фейках» о российской армии

Утром в пятницу адвокат Кара-Мурзы Вадим Прохоров сообщил, что против политика, который отбывает арест по административному делу, возбудили дело о "фейках" про российских военных (ст. 207.3 УК РФ) и доставили в главное следственное управление Следственного комитета России.

В пресс-службе Басманного суда Москвы сообщили, что следователь ходатайствовал об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

В суде также уточнили, что Кара-Мурзе вменяют пункт "д" ч. 2 207.3 УК РФ (распространение «фейков» про российскую армию по мотивам политической ненависти), наказание по этой статье составляет до 10 лет лишения свободы.

С 12 апреля Кара-Мурза отбывает наказание по административному делу - ему назначили 15 суток ареста по делу о неповиновении полиции.

Кара-Мурзу задержали 11 апреля во дворе собственного дома. В составленном полицейскими рапорте, который опубликовал адвокат политика, говорится, что Кара-Мурза «при виде сотрудников полиции повел себя неадекватно, изменив траекторию движения, ускорил шаг и на требование остановиться попытался скрыться».

«При задержании оказал активное сопротивление, отказавшись предоставить документы, удостоверяющие личность, и проследовать в служебный автотранспорт», - говорилось в рапорте.

После вторжения российских войск в Украину Кара-Мурза вместе с другими оппозиционерами и общественными деятелями создал Антивоенный комитет России. Члены комитета, в частности, призвали мировое сообщество объявить военными преступниками политическое руководство России, ответственное за начало войны.

Кара-Мурза был координатором движения «Открытая Россия» (одноименные организации признаны в России нежелательными).

Владимир Кара-Мурза младший - оппозиционный политик, сын известного российского журналиста и телеведущего Владимира Кара-Мурзы, умершего в 2019 году.

В 2015-м и 2017 годах Кара-Мурза попадал в больницу с симптомами отравления. Расследовательская группа Bellingcat (признана в России СМИ-«иноагентом») писала, что перед первой госпитализацией за Кара-Мурзой следили те же сотрудники ФСБ, что и за убитым оппозиционером Борисом Немцовым и Алексеем Навальным.