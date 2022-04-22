В субботу в Эстонии отмечают День ветеранов

В субботу в 11:00 в Эстонском военном музее состоится благотворительный завтрак и вечер кино. В полдень состоится богослужение в Мемориальной церкви эстонских воинов в Тори.

С 13:00 до 14:45 в Lõunakeskus в Тарту состоится посвященный ветеранам товарищеский матч по хоккею, в котором примут участие служившие в Северной и Южной Эстонии ветераны, военнослужащие Сил обороны и члены Кайтселийта.

В 15:00 в рамках Дня открытых дверей Рийгикогу в Черноколонном дворе замка Тоомпеа состоится бесплатный концерт, приуроченный к Дню ветеранов и 103-ей годовщине Рийгикогу. Кульминацией дня станет Veteranirock в Тарту, где в программе концерте, который начнется в 19:00, выступят Kosmikud с военным оркестром, а также Propeller, Horror Dance Squad и бэнд военнослужащих Караульного батальона.

День ветеранов в Эстонии с 2013 года отмечается 23 апреля в Юрьев день или в праздник Святого Юрия, покровителя всех воинов. В этот день общественность Эстонии выражает благодарность и признательность тем мужчинам и женщинам, которые, участвуя в военных операциях вдали от дома, содействовали укреплению как международной безопасности, так и Эстонии.

В День ветеранов Эстония выражает свою признательность и родным и близким этих людей.