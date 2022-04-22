В субботу, 23 апреля, в Эстонии отмечают День ветеранов. С восходом солнца в знак солидарности и уважения к ветеранам и погибшим военнослужащим государственные и местные учреждения, а также общественно-правовые организации вывесят государственные флаги.
В субботу в Эстонии отмечают День ветеранов
В субботу в 11:00 в Эстонском военном музее состоится благотворительный завтрак и вечер кино. В полдень состоится богослужение в Мемориальной церкви эстонских воинов в Тори.
С 13:00 до 14:45 в Lõunakeskus в Тарту состоится посвященный ветеранам товарищеский матч по хоккею, в котором примут участие служившие в Северной и Южной Эстонии ветераны, военнослужащие Сил обороны и члены Кайтселийта.
В 15:00 в рамках Дня открытых дверей Рийгикогу в Черноколонном дворе замка Тоомпеа состоится бесплатный концерт, приуроченный к Дню ветеранов и 103-ей годовщине Рийгикогу. Кульминацией дня станет Veteranirock в Тарту, где в программе концерте, который начнется в 19:00, выступят Kosmikud с военным оркестром, а также Propeller, Horror Dance Squad и бэнд военнослужащих Караульного батальона.
День ветеранов в Эстонии с 2013 года отмечается 23 апреля в Юрьев день или в праздник Святого Юрия, покровителя всех воинов. В этот день общественность Эстонии выражает благодарность и признательность тем мужчинам и женщинам, которые, участвуя в военных операциях вдали от дома, содействовали укреплению как международной безопасности, так и Эстонии.
В День ветеранов Эстония выражает свою признательность и родным и близким этих людей.
В Эстонии в течение года отмечаются также другие знаменательные дни, сопровождающиеся вывешиванием государственных флагов: 3 января - День памяти победивших в Освободительной войне; 2 февраля - годовщина Тартуского мира; 24 февраля - День независимости, годовщина Эстонской Республики; 14 марта - День родного язык, 9 мая - День Европы; второе воскресенье мая - День матерей; 4 июня - День эстонского флага; 14 июня - День скорби, флаги вывешиваются приспущенными; 23 июня - День победы; 24 июня - Иванов день; 20 августа - День восстановления независимости; 1 сентября - День знаний, второе воскресенье ноября - День отцов.